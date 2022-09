El Córdoba Futsal y su cuarteto de líderes para un curso clave

Todos llevan ya un tiempo en el Córdoba Futsal y han llegado a estrenarse con la blanquiverde durante la pretemporada. Ahora, pese a que se trata de jugadores expertos, sienten el pellizco clásico de los inicios de temporada. Para todos se trata de una aventura nueva y, como tal, les estimula. Lucas Bolo, Fabio Alvira, Pulinho y Muhammad Osamanmusa realizaron juntos su primera comparecencia pública en la sede de la Escuela Profesional Fundación Prode, una de las empresas que forma parte de la familia del club que preside José García Román, quien apadrinó el acto con su proverbial cautela.

"En el ánimo del club está seguir creciendo y esperamos que estos cuatro refuerzos nos ayuden. ¿Objetivos? El primero es la permanencia. Somos un club modesto en la mejor liga del mundo. Si nos distanciamos de los puestos de descenso pronto podremos soñar con metas mayores", expresó el mandatario. El próximo sábado, en el Palacio de Deportes Vista Alegre, comienza el camino de la competición con un duelo ante un recién ascendido que intimida: el Noia Portus Apóstoli. En una Liga en la que nadie se fía de nada y en la que se esconden trampas en cada jornada, lo mejor es ir tirar por el camino más seguro. Y ahí es donde tienen que jugar su papel cuatro fichajes que tienen el común un pasado reciente de lucha -y conquista en varios casos- por títulos en sus campeonatos de origen.

Lucas Bolo, argentino de 30 años, se ha integrado al club procedente de la Liga italiana, que conquistó con el Pésaro. "El club ha invertido en mí y es importante que la ciudad sea linda y que la familia esté cómoda", expresó el cierre, que es además capitán de la selección de su país. "Futbolísticamente quiero agradecer a los compañeros que me están haciendo rápida y fácil la adaptación. Al segundo día de haber llegado ya estaba jugando en Vista Alegre", indicó el reputado jugador bonaerense, que dejó entrever su ambición. "Siento que este año podemos conseguir los objetivos que nos planteamos con trabajo y humildad", subrayó.

A Fabio Alvira, portero de 32 años, no le resulta ajeno el jugar en Vista Alegre. Ya lo hizo con el Palma Futsal, al que defendió en el último play off final por el título de Primera División ante el Barcelona, que finalmente se llevó el entorchado. "Súper Fabio", como es conocido, consideró que ha "acertado" al "venir a un club como el Córdoba, donde se están haciendo las cosas bien". "Si lo hacemos mejor aún podremos llegar a nuestro objetivo", añadió el madrileño, expresando un deseo: "Tengo muchas ganas de disfrutar de Vista Alegre, donde la afición nos va a dar el plus para hacernos muy fuertes". No tardará en llegar el momento.

Para Pulinho, brasileño de 23 años, llega "una oportunidad para disfrutar", según dijo en un forzado castellano. El jugador es una apuesta de futuro para el Córdoba Futsal, repitiendo un esquema exitoso que ya ha vivido con Lucas Perin y Álex Viana, compatriotas de Anderson Carneiro en el equipo. Con experiencia en la Liga de Croacia, donde brilló en el Novo Vrijeme para ganar el campeonato, aborda un reto mayor.

El fichaje más impactante ha sido el de Muhammad Osamanmusa, internacional tailandés de 24 años nacido en Bangkok que encara un periodo fundamental en su carrera profesional. Con dos campañas firmadas, el pívot concentrará los focos del campeonato y un gran seguimiento en su país, donde es toda una estrella. "Estoy muy feliz de estar en la ciudad. Todos me ayudan aquí y es una aventura en la que espero tener éxito", declaró en inglés. "Med", como es conocido, llega procedente del Black Pearl de su país. Tuvo una etapa anterior en el Benfica y, más joven, pasó por el Santiago Futsal. Ahora, consagrado, vuelve a España con la misión de liderar al Córdoba Futsal en una posición clave, en la que formará un dúo de extraordinario nivel con el internacional español Alberto Saura.