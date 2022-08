Josan Gonzalez: "Me hubiera gustado ganar la Copa, pero éste es el camino"

A Josan González, entrenador del Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad, le sentó mal el desenlace de la final de la Copa de Andalucía porque la tuvieron muy cerca. "Pudimos ganarla en la acción de portero jugador en el último segundo del partido", lamenta el pontanés, quien valoró el encuentro como una experiencia de la que aprender. "Me hubiera gustado mucho ganarla porque era una Copa de club. Hay mucha gente que no aparece delante de las cámaras ni en las fotos y son fundamentales para formar este equipo. Estamos teniendo problemas con los visados, con las licencias... y se ha trabajado mucho para que hoy tuviéramos a los jugadores disponibles. Hay un gran esfuerzo detrás para que todo esto funcione", explicó el técnico sobre la cancha del Centro Deportivo Bahía Sur, poco después de la entrega de trofeos y del confetti lanzado en honor de un adversario, el Real Betis Futsal, al que Josan felicitó porque "hicieron un grandísimo partido teniendo menos jugadores disponibles que nosotros".

El choque le dejó sensaciones ambivalentes. "La verdad es que satisfecho por el trabajo del equipo, siempre desde las partes del juego que podemos controlar. Hoy han sucedido cosas que están fuera de nuestro control. Tenemos que ser inteligentes y saber que pueden pasar, aunque no de forma tan brutal como me ha parecido a mí hoy en varias acciones", relató en una referencia implícita a la labor de los árbitros. "Pero es parte del juego y tenemos que aprender a jugar con eso. No irnos de los partidos es fundamental. Hay que saber crecer dentro de esa adversidad", añadió.

"En la primera parte estuvimos mejor y quizás hemos tenido nosotros más ocasiones, aunque ellos también dispusieron de las suyas. Nos han condicionado mucho las faltas, porque a los diez minutos ya teníamos cinco. Ellos han tenido dos acciones de diez metros, pero en la primera parte creo que a los golpes hemos ganado nosotros", dijo Josan González, quien valoró la capacidad de los suyos de no perderle la cara al partido, que tomó unos derroteros más asperos conforme pasaron los minutos. "Luego en la segunda parte fue al revés, ellos dominaron y nos maniataron un poquito con el balón. No generamos mucho, pero aún así tuvimos algunas ocasiones muy claras para empatar antes. Y luego la acción con el portero jugador en el último segundo que estuvimos a punto de ganar la Copa", resume.

Para Josan González, la lección de la Copa de Andalucía debe ser digerida antes de poner el foco en el inicio de la Liga. "Me quedo con que este es el camino. El equipo transmite muchas cosas, algunas bien y otras por mejorar. Con este carácter con esta valentía, con el talento que los jugadores tienen, siendo sacrificados y humildes vamos a tener muchísima chance de ganar muchos partidos contra cualquiera. Vamos a dar mucha guerra", advirtió.