Ciudad de Lucena y Salerm Puente Genil, estrenos dispares en la Copa RFAF

El nuevo curso ha comenzado con situaciones algo dispares para el Ciudad de Lucena y el Salerm Puente Genil, los dos representantes cordobeses en la Copa RFAF, que tras el primer cruce de su primera eliminatoria, han cosechado también respectivamente la primera de las derrotas y la primeras de sus victorias en el casillero. El cuadro lucentino ha sido el peor parado en este contexto, cayendo por la mínima en la ida a domicilio ante el Conil (1-0), mientras que los pontanenses resolvieron su cita con un 3-0 sin tan siquiera llegar a vestirse de corto, dada la incomparecencia del Gerena en el encuentro fijado para su disputa en el Manuel Polinario. La vuelta para los celestes queda marcada para el próximo 28 de agosto en el Municipal, mientras que los rojillos todavía aguardan la resolución final de la competición en torno a una más que posible expulsión del cuadro minero, que valdría por un pase directo a las semifinales del circuito.

El Ciudad de Lucena paga los últimos minutos

Los de Dimas Carrasco saldaron el compromiso ante el conjunto conileño con una derrota durante la recta final que no deja buen sabor de boca, a pesar de las buenas sensaciones desplegadas por el equipo durante diversas fases del encuentro. El Estadio José Antonio Pérez Ureba, sede designada para el choque, fue el escenario del estreno oficial del nuevo proyecto lucentino, armado de piezas de calibre y todavía afinando conceptos de cara al nuevo curso que comenzará en apenas tres semanas, el 10 de septiembre. En lo referente al encuentro, la falta rodaje lógica de las fechas estivales pasó factura a un combinado celeste que también arrojó notas positivas a pesar del resultado, factores a tener en cuenta de cara al choque de vuelta que se celebrará el 28 de agosto.

La vuelta, de esta forma, se realizará en tierras cordobesas, dentro del hervidero que siempre supone el Municipal aracelitano, donde el escaso margen del cuadro conileño también es un caladero de opciones para un Ciudad de Lucena que buscará su mejor versión con su segunda cita oficial del curso 2022-2023. Del choque se deducirá el equipo que prospera hasta las semifinales del certamen, penúltima parada antes de la disputa por el título que actualmente ostenta el Juventud Torremolinos, al que opositan, seriamente, los de los Hermanos Carrasco, a pesar del primer revés en su andadura.

Una eliminatoria atípica para el Salerm Puente Genil

La ida del cruce entre el Salerm Puente Genil y el Gerena también se presentó algo peculiar para el cuadro tutelado por Juanmi Puentenueva, que no tuvo ni calzarse las botas para firmar la primera victoria en partido oficial de su temporada. El triunfo vino precedido de la no asistencia del conjunto sevillano al encuentro, sinónimo de un saldo de 3-0 a favor del propio Salerm Puente Genil, que sitúa unos márgenes óptimos para el cruce de vuelta en el José Juan Romero, aunque podría no llegar ni a producirse. En este aspecto, la RFAF será el organismo responsable de confirmar la penalización que recae sobre el Gerena tras su incomparecencia, con la eliminación del certamen como más que posible escenario.

En este supuesto, el cuadro rojillo avanzaría de una tacada al cruce de semifinales en el que esperará el ganador del cruce entre el Ciudad de Lucena y el Conil, el próximo 2 de septiembre, con el punto de mira en el primer título para su casillero en esta temporada 2022-2023 que acaba de arrancar. De no ser así, la vuelta tendría lugar el 28 de agosto en las instalaciones gerenenses, conforme a lo estipulado y con el 3-0 en el global como importante condicionante del encuentro, para incertidumbre de un Salerm Puente Genil que aún con todo aprovechó la atípica tarde para presentar oficialmente su plantilla ante la afición, que se quedó sin fútbol.