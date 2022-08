El Córdoba Futsal enseña una versión en construcción en Vista Alegre

Le queda camino por recorrer, jugadores que recuperar, jóvenes por descubrir y algunos -llamados a ser referentes, como el argentino Lucas Bolo o el tailandés Muhammad Osamanmusa- hasta por conocer. El Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad enseñó ante más de un millar de espectadores en Vista Alegre un boceto de su proyecto para el curso 22-23, el del paso adelante, asimilando como suyo el lema de un Córdoba CF cuyo presidente, Javier González Calvo, estaba en el palco junto a su homólogo José García Román, el hombre que se ha empeñado en consolidar a un club de Córdoba en una Primera División. Y en ese proceso de crecimiento la entidad cordobesista tiene los arrestos de presentarse de estreno ante su gente contra un histórico del fútbol sala español que es, seguramente, el más exigido en el momento actual. ElPozo -como el Inter y el Barça- tiene marcado un objetivo permanente: ganar todo lo que tenga por delante. Lo hizo en Córdoba, pero no fue ni mucho menos un paseo. Los de Josan González tuvieron sus momentos. No fue una noche para las dudas, sino para la esperanza. Un arranque algo desnortado en cada periodo embarró el partido para los locales, que pese a ir siempre a remolque no se rindieron.

Que el club murciano ha asumido la necesidad de un cambio radical después de la frustrante campaña anterior es un asunto se que puede comprobar desde ya. Un amistoso en Córdoba ante un equipo respetado en la Liga era una buena oportunidad para dar lustre a la marca. Con Javi Rodríguez, ex del Santa Coloma, al mando en el banquillo después de la larga etapa de Diego Giustozzi, ElPozo salió a morder desde el arranque ante un Córdoba sorprendido por el brioso inicio de su adversario en la sauna de Vista Alegre. Antes de los dos minutos ya tuvo que intervenir Fabio un par de veces para evitar que el cuadro visitante, muy intenso, cobrara ventaja. El nuevo portero blanquiverde no pudo, sin embargo, evitar que el cuadro charcutero asestara dos golpes letales por medio de Taynan, que llegó a arrancar el deportivo aplauso de la grada local después de anotar un tanto de tacón. Era el segundo en algo menos de un minuto. Taynan Da Silva es un jugador peculiar, una presencia rebelde en un deporte que tiende a la robotización. El brasileño con pasaporte de Kazajistán -internacional absoluto por este país- anda con ganas atrasadas. En el curso pasado recibió una imponente sanción de 15 partidos por dar un cabezazo a un árbitro y su baja la notaron los murcianos. Este verano fue tentado por clubs grandes de Europa, pero al final ha permanecido en ElPozo, donde tiene cuentas pendientes. El kazajo le puso la firma a un 0-2 a los cinco minutos y dejó un escenario complejo a los de Josan González. El Córdoba dio un arreón. Miguelín, Saura, Zequi y Pulinho salieron al rescate y el duelo fue tomando color verde. Las situaciones de gol se sucedieron en la meta de Juanjo, que tuvo que salir al quite para desviar disparos que iban hacia adentro de Lucas Parin, Saura, Ismael, Miguelín...En una contra, Pulinho dribló al portero pero se quedó sin ángulo de tiro. Y el gol llegó finalmente por un lanzamiento de un doble penalti tras la sexta falta de ElPozo, cuyo banquillo se incendió en protestas a los árbitros. Jesulito ejecutó la acción con brillantez y apretó el marcador. Marcel puso la réplica con un tiro desviado a córner por Fabio y luego Saura, tras un espectacular control, remató desviado en una ocasión fabulosa. A treinta segundos del intermedio, Pulinho y Jesulito estuvieron a punto de superar a a un Juanjo que manoteaba desesperado en la línea de gol para finalmente sacar la pelota. Salida impetuosa La puesta en escena tras el descanso fue impetuosa por parte de ElPozo, que a los treinta segundos marcó por medio de Taffy y pudo hacerlo poco después con un trallazo de Rafa Santos que desvió Fabio. El Córdoba, enrabietado, se activó tras el castigo. Buscó a Saura en el pivote y se agarró al talento creativo de Jesulito o Pulinho para alborotar a un contrario muy ordenado. Los locales, animados por la grada, mostraban ansias por reconducir un partido que se les había torcido ya bastante. Con un 1-4 centelleando en el marcador del Palacio de Deportes uno no puede quedarse estático. Al Córdoba Futsal le pueden salir mejor o peor las cosas, pero de orgullo va sobrado. Un golazo de Alberto Saura aminoró la distancia y dio esperanza a los blanquiverdes. Ismael, en un lanzamiento de falta, estuvo cerca de marcar y Saura lo intentó después un par de veces con duros zapatazos desde lejos. Tuvo también que afanarse en defensa, porque los murcianos sembraban el pánico especialmente cuando Caynan entraba en juego. Zequi le sacó una de los pies al kazajo en una acción en la que quiso adornarse. A tres minutos del fin, el Córdoba actuó con portero jugador para buscar la heroica. Taynan pudo firmar el quinto en un lanzamiento desde campo propio a portería vacía que se estrelló en el palo. No sucedió nada más. Hubo aplausos en el centro de la pista para la despedida. El trabajo sigue. Ficha técnica: 2 -Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad: Fabio, Jesulito, Jesús Rodríguez, Ismael, Lucas Perin -equipo inicial-, Saura, Miguelín, Zequi, Álex Bernal y Pulinho. 4 -ElPozo Murcia Costa Cálida: Juanjo, Felipe Valerio, Rafa Santos, Taynan, Marcel, Gadeia -equipo inicial-, Mario Cárceles, Leo Santana, Alberto García, Ricardo Mayor, Fernando, Taffy y Darío. Arbitros: Bustos Caparrós y Corredor Hernández. Amonestaron con tarjeta amarilla a Marcel, de ElPozo. Goles: 0-1 (3') Taynan. 0-2 (4') Taynan. 1-2 (15' ) Jesulito. 1-3 (21') Taffy. 1-4 (26') Marcel. 2-4 (31') Alberto Saura. Incidencias: Partido de presentación del Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad, disputado en el Palacio Municipal de Deportes Vista Alegre ante 1.200 espectadores.