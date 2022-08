La portera ucraniana Natalia Mytrofanska firma por el Deportivo

El Cajasur Deportivo Córdoba ha alcanzado un acuerdo para la incorporación de la guardameta ucraniana Natalia Mytrofanska, conocida como 'Natali', que formará parte de la primera plantilla cajista a partir de la próxima temporada 2022/23, según ha anunciado este club a través de sus canales oficiales.

Natali se convierte en el primer fichaje internacional del Deportivo en este verano. La jugadora ucraniana cuenta que el fichaje se fraguó gracias a la intermediación de "mi amiga y compañera de selección Julia Forsyuk, que me ayudó, habló con el entrenador Juanma Cubero y me transmitió esta propuesta. Me habló de que es un club con gran historia desde hace muchos años, y eso me da ganas para luchar y ayudar a seguir creciendo y ganando títulos".

A sus 27 años y con experiencia con la selección absoluta ucraniana en el Campeonato de Europa de 2019, Natalia Mytrofanska se autodefine como una portera con "buena salida de balón, sabiendo manejarme en línea de portería así como en las salidas de uno contra uno. En cuanto a los penaltis, tampoco creo que deba ser yo quien haga esa autoevaluación porque los considero una lotería en cierto modo, pero también practico y estoy satisfecha con mis entrenamientos en esa faceta, y también he detenido bastantes".

Su segunda etapa en España

Volviendo al tema deportivo, la experiencia cordobesa será su segunda en un club español tras la vivida en el Costa Sur de Arona a finales de la pasada campaña. Mytrofanska quiere "dar las gracias al club por la oportunidad que me da para jugar y seguir practicando mi deporte favorito. De la nueva temporada 2022-23 espero que, junto con el equipo, hagamos un gran año y alcancemos los objetivos más altos, y por supuesto trataré de ayudar para conseguirlos".

Resulta inevitable, dadas las circunstancias, preguntar a Natali por cómo está viviendo la situación que está atravesando su país, de la que asegura ser "un tema complicado. Quizá ahora la guerra no es tan intensa como en febrero, pero la gente vive con un miedo constante. No puedes saber cuándo y dónde alcanzará el próximo misil. La situación en el sur del país es muy difícil, como cuando han disparado unos cien cohetes en una noche contra Nikopol. Es imposible vivir plenamente porque en cualquier momento se puede declarar una alerta aérea. Así es la vida ahora mismo en Ucrania".