Mireia Capdevila dirigirá al Milar Córdoba BF en la Liga Challenge

El Milar Córdoba BF ha empezado a construir su proyecto deportivo de la temporada 22-23 con la llegada al banquillo de una mujer, la barcelonesa Mireia Capdevila. Por tanto, no seguirá el onubense Antonio Quintero, al que el club “agradece su buen trabajo de la pasada temporada y le desea mucha suerte en el futuro”, según un comunicado facilitado por la entidad que preside Sebastián del Rey.

Capdevila será la mujer que entrenará a un nivel más alto a un equipo de la provincia de cualquier deporte, por delante de Inma Maestre, que dirige al UCB en la N1 Nacional, la cuarta categoría del baloncesto femenino, o de Elisa Torronteras, que es pieza clave del cuerpo técnico del Salesianos masculino de voleibol, la cuarta categoría nacional en el voley.

Mireia Capdevila Choy (Sabadell, 18 de octubre de 1988) es una entrenadora de 33 años formada en las canteras de clubs de prestigio en Cataluña como el Sant Adriá o el Joventut de Badalona. También se encuentra integrada en los cuerpos técnicos de las selecciones nacionales.

Se trata de una entrenadora habituada a entrenar en las categorías de formación. Sus primeros pasos en los banquillos los dio con 17 años cuando compaginaba jugar y entrenar. Empezó en clubs como el Sant Nicolau (Sabadell), una entidad en la que estuvo 5 temporadas, llevando equipos desde la categoría mini a la sénior. Posteriormente pasó por el Sant Adriá, al que entrenó durante 4 años en las categorías mini a cadete y en el Joventut de Badalona, uno de los clubs con más historia en el baloncesto nacional, al que ha estado dos temporadas vinculada. Precisamente, en la pasada campaña dirigió al cadete femenino de primer año del club de Badalona. El primer equipo del Joventut será uno de los rivales del Milar durante esta temporada en la Liga Challenge.

Ligada a las selecciones españolas y catalanas

Lleva muchas temporadas trabajando con las selecciones autonómicas de base, primero con las catalanas y posteriormente con las nacionales. Con Cataluña ha entrenado a equipos masculinos y femeninos, destacando el oro nacional que obtuvo en 2010 en infantiles femeninos.

Ha estado en los cuerpos técnicos de las selecciones españolas femeninas sub 13 y sub 16. Precisamente, acaba de ganar la medalla de plata en el Festival Olímpico de la Juventud (FOJE) de Banska Bystrika (Eslovaquia) como entrenadora ayudante de la selección sub 16 femenina. Del 19 al 27 de agosto estará en el Europeo sub 16 femenino que se celebrará en Matosinhos (Portugal), por lo que podría llegar a Córdoba con una medalla continental en su maleta.

También es Capdevila profesora en los cursos de entrenador de la Federación Catalana y de entrenador nacional que organiza la Federación Española. Igualmente ha colaborado en cursos de entrenador que ha organizado la FIBA.

Mireia Capdevila: "El club, el equipo y yo vamos en la misma línea"

La nueva entrenadora del Milar asegura que ha aceptado la oferta cordobesa porque “es un reto profesional y personal para mí. Córdoba es un club con ambición por crecer, con interés por el deporte femenino y con ganas de incorporar una persona joven y de mi perfil. Habrá que trabajar muy duro, pero el club, el equipo y yo vamos en la misma línea”.

Capdevila tiene claro que el objetivo en el Milar es conseguir “las victorias que nos garanticen poder seguir en la Liga Challenge. Por otro lado, un objetivo de crecimiento: construir un equipo que tenga una estructura para poder seguir durante las siguientes temporadas en la liga. Trabajar también para la mejora individual y colectiva de las jugadoras para ser cada vez más competitivas”.