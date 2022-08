El Córdoba Futsal ya siente el calor de Vista Alegre

Risas y sudor. El buen ambiente no está reñido con el rigor. Bien lo saben en el Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad, que ha arrancado agosto con un plan trazado del que no está dispuesto a desviarse. El plantel de Josan González realizó su primer contacto con la cancha que será de nuevo su hogar en el curso 22-23 en Primera División. Será el cuarto ejercicio consecutivo en la mejor liga del mundo, una circunstancia cuya excepcionalidad no resulta del todo apreciada. Que un club cordobés se afiance en la élite no es algo normal. Que, además, exponga su propósito de luchar por los objetivos más altos le confiere un halo de grandeza inusual. Las gradas del Palacio de Deportes Vista Alegre, una auténtica sauna, están ahora vacías. Quienes las han visto en plena algarabía sueñan con repetir esas escenas cuando se inicie el campeonato, cuyo calendario se hará público de modo inminente.

"Sentimos Vista Alegre como parte de nuestro equipo", afirmaba Josan González, un entrenador que se ha propuesto dar el salto en su primera "temporada normal" al frente del Córdoba Futsal. La pandemia del covid lo alteró todo en los cursos anteriores, que fueron ingobernables por la cadena de sucesos inesperados. Ahora hay, por sin, una estabilidad. "Todos estamos en la misma dinámica en cuanto al objetivo, que es dar ese paso más y convertir una buena temporada en una temporada inolvidable", ha expresado el técnico pontanés, quien pregona su receta: "Más que centrarnos en los resultados debemos enfocarnos en el rendimiento, subiendo el nivel de exigencia desde todos los ámbitos". Bolo, Osamanmusa y Viana, ausentes En la doble sesión del martes los jugadores se vaciaron. Aún faltan tres por llegar: el argentino Lucas Bolo, el tailandés Muhammad Osamanmusa y el brasileño Álex Viana. En el grupo figuran ahora chavales del filial como el portero Víctor Areales, Hugo, el internacional Álex Bernal o Rafalillo, fichado del Jaén. "Ahora estamos todos como en las parejas de novios, que todo se ve de color de rosa, pero esto es un largo camino y hay que avanzar", explicaba gráficamente Josan, que considera que su plantilla ha mejorado. "Tenemos a jugadores con experiencia y saber estar, que nos van a dar ese plus que estábamos demandando en muchos momentos de los partidos", indica. El portero Fabio -subcampeón liguero con el Palma-, el brasileño Pulinho -campeón en Croacia-, el argentino Bolo -campeón en Italia- o el tailandés Osamanmusa se manejan en la alta competición con empaque. 24 "Las incorporaciones vienen muy fuertes, a un nivel alto", destaca Cristian Ramos, un portero que está ahí desde hace un puñado de años, creciendo de mano de un Córdoba Futsal en el que cada cierto tiempo encuentra competencia en su puesto. Y ahí sigue, como un superviviente, sintiendo "el orgullo de defender al equipo de mi ciudad". Como Jesús Rodríguez, otro de los capitanes y miembro de aquella formación legendaria y netamente cordobesa que elevó al club hasta lo más alto. "Tengo muchas ganas de hacer algo importante esta temporada con el equipo, porque ya estamos asentados en la competición y queremos ir a por objetivos distintos, ¿por qué no?", dice con ambición, aunque no le falta realismo. "La competición será dura, como todas, pero nosotros tenemos una fuerza extra con nuestra afición", dice. Conseguir un millar de abonados es el reto del club. Van por unos 700 y queda un mes para que arranque el campeonato. "Los vamos a conseguir, seguro", indicaba José García Román, que empapado en sudor presenciaba el entrenamiento de un equipo en el que tiene "muchas esperanzas".