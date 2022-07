El Cajasur Deportivo se refuerza con Pegue y Gea

El Deportivo Córdoba ha alcanzado un acuerdo con la jugadora de 26 años Andrea Pegueroles, conocida deportivamente como "Pegue", para formar parte de la plantilla del primer equipo cajista para la próxima temporada 2022/23, adonde llega después de jugar en el AD Sala 10 de Zaragoza las dos anteriores campañas, también en la categoría de plata.

Nacida en Santa Magdalena de Pulpis, provincia de Castellón, Pegue destaca por su polivalencia dentro de la pista, y asegura que "me gusta tanto atacar como defender, diría que a partes iguales, y es que la satisfacción de marcar un gol me la da también el poder evitarlo, por lo que me adaptaré a las necesidades del equipo en cada momento; en ese aspecto soy un poco universal, y en función de las circunstancias puedo ser también más atacante que defensiva, generalmente por el ala izquierda aunque sea diestra".

Tras haber jugado en clubss del nivel de Feme Castellón, Elche, Real Statte, Bisceglie, Virtus Ragusa o AD Sala 10, a Pegue se le presenta el reto de iniciar una nueva aventura en el Deportivo Córdoba.

También jugará en el club cordobés la ala-cierre murciana Clara Gea Romero para su incorporación para la próxima temporada, al que llega tras militar los dos años anteriores en el AD Sala 10 zaragozano, del grupo 2 de Segunda División.

Clara Gea, que suele desempeñarse como ala-cierre, asume que su fichaje por el conjunto cajista "es un reto muy importante para mí, ya que vengo de lejos y estaré fuera de casa, pero me gusta la ciudad, me gusta el proyecto deportivo y también el club, que al final se trata de un club de nombre, situando a Córdoba como referencia; por mi parte espero estar bien este año, contribuir a cumplir los objetivos que nos marquemos y, en definitiva, devolver la confianza que han depositado en mí desde el primer momento".