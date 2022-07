Cinco jugadores y técnicos cordobeses compiten con España en baloncesto

Cinco cordobeses han formado parte de las selecciones nacionales de baloncesto que han disputado esta semana torneos amistosos. Ismael Tamba y el entrenador Jesús Lázaro han estado con la sub 22, José Tanchyn y el médico Miguel Ángel Aguayo con la sub 18 y Guillermo del Pino con la sub 15.

Guillermo del Pino ha disputado el Torneo de la Amistad en Melilla, cita en la que España se proclamó campeona al derrotar a Grecia (116-45), Italia (84-79) y Francia (70-64). El alero formado en el Cordobasket ha logrado esta temporada subcampeonato de España cadete por clubs con el Unicaja. El pívot José Tanchyn (Unicaja de EBA) y el médico Miguel Ángel Aguayo (Colegio Virgen del Carmen) han preparado el Europeo sub 18 en el Torneo de Calatayud. España superó a República Checa (90-50), Italia (70-50) y Serbia (76-47). Del 30 de julio al 7 de agosto tendrá lugar el campeonato continental en Izmir (Turquía) y allí esperan estar los dos cordobeses, pues todavía algún descarte entre los jugadores que en estos momentos se encuentran concentrados con la selección. Tanchyn se formó como jugador en su localidad natal.



El ala-pívot Ismael Tamba (Bahía de San Agustín de LEB Plata) y el entrenador Jesús Lázaro (Unicaja de Liga Femenina 2) han participado en el torneo Ciudad de La Línea de la Concepción, en el que España sub 22 ha afrontado dos encuentros amistosos contra España sub 20. La selección sub 22 venció en el primer choque por 70-65 pero cayó en el segundo por 64-70. Con la selección sub 20 no estuvo el alero Pablo Tamba (Universidad de Idaho State), pese a que en los días sí entreno con este equipo. Ismael Tamba acaba de cambiar de equipo, pues en la pasada campaña jugó con el Zamora de LEB Plata y en la próxima campaña lo hará con el Bahía San Agustín de la misma categoría. Los dos hermanos Tamba se formaron en el CB Puente Genil y el Ciudad de Córdoba.