Wifi: "Es un orgullo para mí traer esta medalla a mi ciudad"

La futbolista cordobesa Lucía Moral ‘Wifi’ ya está en Córdoba con la medalla de que le acredita como campeona de Europa sub 19. España venció por 2-1 a Noruega en la final de Ostrava con un agónico final, pues el gol de la victoria llegó cuando apenas quedaban unos segundos para que concluyera el tiempo reglamentario. De haber acabado en empate el choque, habría tenido que jugarse una prórroga.

Wifi es la segunda mujer futbolista campeona de Europa de la provincia tras Natalia Montilla que venció hace 7 años en el Europeo sub 17 de Islandia. La delantera del Córdoba CF es también la primera blanquiverde que gana un título internacional con España.

Wifi (Córdoba, 11 de febrero del 2004) aportó dos goles durante el campeonato, marcados en la segunda parte del encuentro de la primera fase contra la República Checa. Contó con más de 70 minutos en los 5 partidos del campeonato, si bien no saltó al campo en la final.

La presencia de Wifi en esta selección tiene un especial mérito, ya que ha sido la única integrante que no pertenece a un club cuyo primer equipo ha militado en la temporada 21-22 en la Primera División.

La jugadora cordobesa ha sumado su segundo éxito en poco más de un mes, pues con el Córdoba logró una plaza en la segunda categoría nacional de un grupo el pasado 31 de mayo. El Córdoba CF ganó entonces por 1-0 al Zaragoza Femenino en una eliminatoria a un partido jugada en la Ciudad Deportiva.

-¿Cómo vivió el agónico final del partido por el título?

-Fue un partido complicado y difícil porque era una final. Empezamos perdiendo, empatamos y como quedaban al final pocos minutos, muchos pensábamos que nos íbamos a ir a la prórroga. Pese a todo, confiábamos en el equipo que teníamos y al final ya pudo verse que marcamos en el último minuto. Terminamos todas muy felices y contentas de haber logrado lo que hemos logrado.

-Pudo verse que hubo hasta una invasión de campo por parte de todo el equipo al llegar el 2-1. ¿Qué sintió en los instantes finales?

-Todas estábamos muy felices en los instantes finales y al acabarse el partido, no éramos conscientes de lo que habíamos logrado. Acabamos felices y contentas y todavía, en estos momentos, no somos conscientes de lo que hemos conseguido.

-¿Cómo estaba el teléfono de mensajes cuando lo miró?

-El teléfono está a reventar. Ahora he empezado a contestar a la gente. Todos son mensajes de cariño y de enhorabuena. Me ha alegrado mucho ver que la gente estaba siguiendo los partidos y animándolos.

-Imagino que le habrá felicitado ya el club personalmente.

-Desde el club me han estado siguiendo todos estos días y me han dado la enhorabuena. Me quieren ya por aquí.

-No le puede pedir más a esta temporada. Primero se ganó una plaza en la nueva segunda categoría de un grupo con el Córdoba CF y ahora he ganado un título europeo.

-La verdad es que no he podido cerrar el año de una manera mejor. Ha sido un sueño este final de temporada.

-¿Qué le han dicho sus compañeras de equipo?

-Mis compañeras están todas muy contentas, saltando de alegría como si hubieran ganado ellas. Son mis compañeras y este logro, también lo es de ellas.

-Es ya la segunda futbolista cordobesa campeona de Europa. ¿Qué supone para ti?

-Es un orgullo para mí traer esta medalla a mi ciudad. Quiero conseguir muchas cosas para mi ciudad.

-¿Puede servir este título para reivindicar la importancia que tiene el fútbol femenino?

-Creo que sí, porque al fútbol femenino lo siguen cada vez más gente y más personas. Si sirve para ayudar a mejorar la visualización del fútbol femenino, pues yo encantada.

-La selección sub 19 le dedicó el título a Alexia, la actual Balón de Oro y referente de la selección absoluta, lesionada de gravedad solo tres días antes del estreno de la selección en la Eurocopa. ¿Es una referente para todas?

-Alexia Putellas es una referencia en todo el mundo. Le ha pasado lo que le he pasado, así que, lo normal era dedicarle este título, porque se lo merece y queremos ser como ella.