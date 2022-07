Marina Bassols y Jessika Ponchet lucharán por la corona palmeña

La gerundense Marina Bassols y la francesa Jessika Ponchet, quinta y segunda favorita respectivamente, pelearán por el título en el Open Generali Ciudad de Palma del Río, un torneo ITF de tenis dotado con 25.000 dólares más hospitalidad. Bassols superó en semifinales a la búlgara Gergana Topalova (6-3 y 6-2) y Ponchet a la israelí Lina Glushko (6-2 y 6-4). La final comenzará a las 21.30 horas en las pistas El Pandero y será ofrecido en directo por estreaming a través de la página de Youtube del diario Marca.

Bassols empezó su encuentro con fuerza, rompiendo el saque de su rival en el primer juego, que consolidó al situarse con un 3-0 favorable. Topalova dispuso de varias bolas de ruptura en el cuarto juego, pero la gerundense aguantó en los peloteos, cada vez más largos, y resolvió con un saque directo. La búlgara, con todo, iba a más, sacando bien y jugando agresiva al resto, por lo que, ayudada por algunos errores de su contraria, terminó recuperando la ruptura (3-3). La española replicó con contundencia, con grandes puntos para recuperar la ventaja y ponerse con 5-3, ganando además luego el noveno juego para llevarse el set (6-3) y empezar sirviendo en el segundo.

La quinta favorita del Open Generali alternaba golpes ganadores con algunos errores, pero encadenó cinco juegos consecutivos entre el final de la primera manga y el arranque de la segunda. Topalova entregó su servicio con una doble falta y Marina Bassols sirvió para ponerse 3-0 arriba. Ganó el juego sin problemas, ante una rival que parecía haberse ido del encuentro. Topalova tenía que romper como fuese la racha de juegos en contra, pero no lo logró, ni con un 40-0 a favor, ni con otra ventaja posterior. El duelo parecía visto para sentencia, pero la búlgara, con todo perdido, logró mantener su saque y romper el de la tenista de Blanes, además de salvar dos bolas de partido, antes de caer por 6-3 y 6-2 en 1 hora y 22 minutos.

El viento marca el desarrollo del juego

La segunda semifinal estuvo marcada, como la primera, por el viento. Arrancó con un largo primer juego que acabó en ‘break’ de la favorita, Jessika Ponchet. Fue un set de momentos clave, porque la israelí Lina Glushko tuvo la opción de romper el saque de la rival en el cuarto y en el sexto juego, pero no lo logró. Ponchet terminó situándose con 5-1 a favor y cerró el set con su saque por 6-2 en 38 minutos. La mayor potencia en los golpes de la segunda favorita no encontró una respuesta continuada en su oponente.

Pero la séptima preclasificada pareció cambiar el guion del envite en el inicio del segundo parcial. Salvó una pelota de ruptura en el primer juego, que terminó ganando, y luego logró por fin quebrar el saque de Ponchet. Sin embargo, no pudo consolidar su ventaja al verse con un 0-40 adverso que no pudo levantar. La gala puso la igualdad y volvió a presionar al resto a su adversaria con golpes muy planos y efectivos. Así se puso con 4-3 y saque, que sacó adelante tras levantar tres opciones de ‘break’ de su rival. La israelí prolongó el encuentro hasta el décimo juego, pero Ponchet no dejó margen para nada más. Al final venció la gala por 6-2 y 6-4 en 1 hora y 22 minutos.