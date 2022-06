Palma del Río se prepara para ver el ITF femenino de más nivel

Este domingo, las pistas municipales El Pandero empezarán a acoger la 25ª edición del Open Generali Ciudad de Palma del Río, cuya presentación tuvo lugar en la jornada del viernes. Será el segundo año consecutivo celebrando el ITF Femenino con 25.000 dólares más hospitalidad en premios, algo que para el presidente de la Asociación de Tenistas Palmeños, Manuel Vera, es todo un “orgullo”. “Tuvimos más trabajo, pero hay más expectación en todos los ámbitos. El auge del deporte femenino hace que se note”.

Eso sí, Vera dejó claro que “el éxito del torneo es el público. No cobramos desde que empezamos hace 26 años”, dado que recordó el paréntesis del 2020 por la pandemia. A partir de ese parón “se decidió pasar a las chicas y fue todo un acierto”. Ese salto de calidad lo pone de manifiesto su presupuesto, que en total se va a los 150.000 euros, con unos cien mil directos de coste.

"Yo pierdo dinero, lo hago por amor al arte. Luego tienes la satisfacción cuando la gente te felicita por la organización. Ese disfrute de ver buen tenis te da alegría, pero lo hacemos todo sin ánimo de lucro", aseguró. Eso sí, Vera reconoció que "esto cada vez requiere más profesionalización", más allá de mantener a los cerca de 50 voluntarios entre recogepelotas y demás acciones durante toda la semana. Vera recordó que aunque el acceso sea gratuito, "para la final hay que reservar, ya que se llenará como el año pasado", cuando se rozaron los mil espectadores.

Un torneo con 25 años de historia

Por último, el presidente de la Asociación organizadora quiso "agradecer a todos los que participaron en estos 25 años. Cruzcampo siempre se volcó, pero Generali le dio un salto de calidad". "Esto empezó con unos cuantos amigos haciendo una liga. Yo hacía de jefe de línea, luego de árbitro. Siempre estuve detrás, más tarde de vicepresidente", apuntó. La Asociación de Tenistas Palmeños se fundó en 1995, y en la actualidad, además de los siete componentes de su junta directiva, cuenta con unos 50 socios. "La idea es recuperar entre todos esa liga anual para los próximos años".

El director deportivo del torneo, Miguel Caro, ha seguido la previa de Wimbledon, donde participaron seis de las ocho primeras cabezas de serie del torneo palmeño. A la postre cayeron todas, las últimas el pasado jueves, la francesa Jessika Ponchet (197), tercera favorita, y la sexta la suiza (260) Lulu Sun, sexta preclasificada y actual subcampeona individual y en dobles del Open Generali. La primera cabeza de serie es la ucraniana Daria Snigur (130), que cayó en la segunda ronda previa del torneo de Wimbledon y "con esa posición en el ránking mundial ya mejora el puesto 170 que ocupaba Roberto Bautista cuando vino hace unos años al futures masculino”.

Caro reconoce que estar pendientes de Londres afecta, porque con otra fecha "se podría tener a las ocho primeras por debajo del top 200 mundial, incluso lograr alguna por debajo del 100". Con todo reconoció que es "difícil" cambiar de semana en España. A eso se une que "adelantarlo afectaría a los niños, que dan ambiente, y si se retrasa es más complicado porque la gente se va de vacaciones".

Un torneo que puede crecer más

Con todo "aún se puede crecer más. Todavía me preguntan en Palma si hay torneo". De ahí que Caro haga un llamamiento porque "ver el tenis en directo no tiene nada que ver con hacerlo por televisión, solo por el sonido de la bola. No hay que dejarlo todo para la final. Hay partidos tremendos en la fase previa y las primeras rondas, dignos de finales".

Por último, entre su ramillete de favoritas, Caro apuntó a la jovencísima filipina de 17 años de la Academia Rafa Nadal Alexandra Eala, 419 del mundo. "Ojalá acabe confirmando su inscripción. Puede ser la sensación del torneo". Luego también destacó a la española Marina Bassols, que el pasado año se retiró con fiebre en cuartos de final.