El Ángel Ximénez se inyecta sangre joven con Antonio Cabello

No hay mejor incentivo para que un club crezca -en lo deportivo pero, sobre todo, en lo emocional- que alimentarse del producto local. El Ángel Ximénez Puente Genil, inmerso en la preparación de la que será su décima campaña consecutiva en Liga Asobal, lo ha hecho certificando un movimiento de impacto. El club que preside Mariano Jiménez ha hecho oficial un fichaje de lo más especial. El joven extremo izquierdo pontanés Antonio Cabello, aún con 17 años -cumplirá 18 este mismo mes-, se ha convertido en miembro de la primera plantilla, según ha indicado la entidad a través de sus canales oficiales.

Cabello, de 1,84 metros de altura y 75 kilos de peso, finalizó en la pasada temporada su etapa de formación en el club, al que llegó con apenas seis años. La progresión con el escudo pontanés ha sido formidable, haciéndole asiduo en las convocatorias de la Federación Andaluza. Su último éxito fue el bronce en categoría juvenil logrado en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas (CESA 2022).

Con su equipo, el juvenil, protagonizó un curso 21-22 muy productivo. Concluyó como tercer máximo goleador de la primera fase de la División de Honor Juvenil y volvió a repetir como tercero en la segunda, anotando un total de 109 goles y una media de 6,81 por partido. Además, compaginó su presencia en el equipo de su categoría con el equipo de Segunda Nacional y también con el Asobal. El técnico, Paco Bustos, le citó para entrenamientos y en las listas para disputar la Copa de Andalucía y la fase final de la Copa del Rey, entre otros partidos amistosos y convocatorias en competición doméstica.

Con la firma de su primer contrato, Cabello se convierte oficialmente en el tercer jugador de la casa -junto con José Cuenca y Luisfe- que vivirá la décima temporada de Ángel Ximénez en la máxima categoría estatal.

"Estoy muy contento por la confianza que han depositado en mí. Esto es un sueño hecho realidad, que me cuesta asimilarlo y que no pensaba que llegaría tan pronto", ha reconocido el joven jugador, quien confesó que era "algo que no me esperaba y no me lo pensé dos veces". "Lo hablé con mis padres, con mi familia y súpercontento, con muchas ganas de empezar ya", añadió..

El Ángel Ximénez Puente Genil 22-23 dispone ya de 14 efectivos, con los porteros Álvaro De Hita y Henrik Nordlander; los centrales Chen Pomeranz, Tincho Jung y Gonçalo Ribeiro; los pivotes Javi García y Márcio Silva; los laterales izquierdos David Estepa y Andi Buzle; el lateral derecho Luisfe Reina; los extremos derechos José Cuenca y Javi Muñoz; y los extremos izquierdos Xavi Tuá y Antonio Cabello.