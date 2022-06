La atleta Fátima Ouhaddou, del club aguilarense Amo Allá, obtuvo el mayor éxito de su carrera al proclamarse subcampeona de España de media maratón en la competición celebrada en la localidad valenciana de Paterna. Ouhaddou acabó la prueba con una excelente marca de 1.12.44 horas que le permitió pulverizar su propio récord provincial que ya poseía desde este mismo año con 1.15.04 horas. La segunda plaza le ha servido también para clasificarse para el Mundial (Yangzhou, 13 de noviembre), a falta de que lo confirme la Dirección Técnica de la Real Federación Española.

Ouhaddou hizo una gran carrera que le permitió terminar solo por detrás de la manresana Meritxell Soler que logró el oro con un tiempo de 1.12.13 horas. La castellonense Laura Méndez obtuvo el bronce con un registro de 1.13.14 horas. La prueba la ganó la marroquí Majida Maayouf con 1.11.55, aunque al no tener la nacionalidad española no pudo optar a las medallas en el Campeonato de España.

Fátima Ouhaddou, de 28 años, es una atleta marroquí que reside en Aguilar de la Frontera desde el 2015. Posee la nacionalidad española, lo que le permite representar a España en cualquier competición. A Paterna viajó con el objetivo de clasificarse, lo que conseguirían los dos primeros de manera matemáticamente, siempre que además lograran la marca mínima que en mujeres era de 1.12.30 horas. La aguilarense terminó segunda a 14 segundos de la mínima, por lo que tendrá que esperar a que la Dirección Técnica le otorgue la plaza de una manera definitiva, si bien, todo parece indicar que se la dará.

La atleta cordobesa declaró a la conclusión de la carrera que “me ha salido una carrera espectacular. He preparado mucho la prueba con el objetivo de bajar mi marca personal y lo he conseguido. No me lo creo todavía porque el circuito era bastante duro. He terminado muy contenta, pues he hecho una marca de una hora y 12 minutos, muy cerca de la mínima mundial. Al ser la segunda española tengo el pase directo al Mundial, por lo que estoy más feliz que nunca”.