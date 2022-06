Saura se queda en el Córdoba Futsal: acuerdo hasta 2024

La última vez que pisó la cancha del Palacio de Deportes Vista Alegre fue para decir adiós y mirar con nostalgia al graderío. La próxima será para buscar un gol y encontrar, una vez más, la complicidad de la afición para el festejo. Alberto Saura (La Unión, Murcia, 1995) se queda en el Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad después de que su situación experimentara un giro radical en cuestión de días. Su nombre apareció en la lista de bajas oficial de la entidad junto a los de Kazuya Shimizu, Caio César, Ricardo Mayor y Alfonso Prieto. De hecho, posó en las fotos de recuerdo que todos se tomaron en Vista Alegre en la última cita liguera. Sin embargo, el club que preside José García Román seguirá contando con el pívot para el próximo curso, que será el tercero. ¿Las razones del cambio de postura? La remodelación de la plantilla y el cuerpo técnico, además de la situación del mercado tras una campaña en la que las lesiones le lastraron, están entre ellas. La cuestión es que el Córdoba Futsal seguirá contando con uno de sus mejores activos, un jugador que en plenitud de condiciones físicas marca diferencias en la Primera División.

"Las posturas entre jugador y club se han acercado en los últimos días, llegándose a un acuerdo favorable para ambas partes", ha explicado el club a través de un comunicado. La posibilidad de una vuelta atrás en la situación ya se dejó intuir en el partido que cerraba la fase regular, en el pabellón Virgen de la Cabeza de Valdepeñas. Saura no solo fue el único convocado del grupo que unos días antes se había despedido, sino que además contó con protagonismo ante el Viña Albali. Finalmente, la conexión se produjo.Tras su incorporación en el verano del 2020, el internacional afrontará su tercera campaña como blanquiverde. En la primera de ellas fue el máximo goleador del equipo y una de las sensaciones del campeonato, alcanzando un grado de madurez deportiva más que productivo. En la 21-22 se le torcieron los planes por las lesiones: una fascitis plantar le fastidió desde el principio. Pese a sus problemas físicos, Saura logró nueve tantos en 21 encuentros disputados, siendo el tercer máximo goleador, junto con Perin, del equipo.

El pívot no ha escondido su estado de ánimo tras la renovación, que será hasta 2024. Tiene dos cursos por delante para recuperar su mejor versión, siendo uno de los referentes de un Córdoba Futsal que no quiere dejar de crecer. "Estoy muy satisfecho con el acuerdo alcanzado, ilusionado con el nuevo proyecto del club", ha expresado el de La Unión a través de los canales oficiales del club. "Me siento muy orgulloso por la confianza depositada en mí, por lo que estoy ansioso por arrancar un nuevo ejercicio, además de poder continuar dándole alegrías a esa gran afición de Vista Alegre, que ha sido otro de los puntos clave para llegar a un entendimiento", añadió.

Que Saura permanezca en el grupo supone un plus para Josan González, que recalca que supone un refuerzo para un puesto tan específico como el de pívot. "Todos sabemos del potencial de Saura y lo mucho que nos ha dado en pista. El gol está muy cotizado en la categoría y con su continuidad el equipo, sin duda, saldrá ganando”, ha indicado el entrenador cordobesista.