Rafa Nadal quiere estar en Wimbledon y lo va a intentar. Las buenas sensaciones experimentadas por el tenista manacorí en las pistas del Mallorca Country Club, le hacen ser positivo. "Tengo sensaciones un poquito extrañas, si os soy honestos, pero me ha bajado el dolor articular y eso es positivo. Debido al tratamiento en los nervios a veces se me duerme el pie y tengo rampas, pero por lo que me dicen es normal. Estoy contento, llevo una semana sin ir cojo. Estoy sin dolores y para mí es un avance. Hay que esperar un poquito a las próximas semanas, pero mi intención es intentar jugar Wimbledon. Esta semana he visto que hay posibilidades. El lunes viajo a Londres y si viajo es porque tengo intención de jugar. Mi plan es hacer una semana de entrenamiento allí, probarme y prepararlo de la mejor manera posible", ha reconocida el tenista durante la rueda de prensa que ha ofrecido hace escasos minutos en Santa Ponça.

El tenista manacorí, que ha confirmado ante los micrófonos su futura paternidad con Mery Perelló, tomará parte de la exhibición de Hurlingham, donde muy probablemente también estará Novak Djokovic. Será en este torneo de exhibición, durante su segunda semana de tratamiento en el pie en el que padece una lesión crónica -el síndrome de Müller Weiss-, donde el mallorquín decidirá sobre su futuro más inmediato: "Este tratamiento no es una cosa matemática y más con el problema que tengo yo. Me he hecho dos sesiones, que es lo que estaba previsto antes de jugar Wimbledon, y mis sensaciones son buenas ahora mismo, pero lo que pueda pasar de aquí a cinco días no lo sé. Esta semana he podido entrenar y de ahí que haya tomado la decisión de viajar a Londres".

Rafael se ha ejercitado esta mañana en las pistas del Country Club situado en Santa Ponça, escenario del ATP 250 Mallorca Championships del próximo 18 al 25 de junio. Ha sido su primer entrenamiento a puerta abierta y el quinto de la semana sobre hierba. Este ha generado una gran expectación entre el público presente. Al otro lado de la red se encontraba su amigo y compañero, Feliciano López, con el que ha completado un entrenamiento muy exigente, pese al calor tórrido que ha sacudido durante toda la mañana la pista de hierba de Calvià. Supervisando el entreno en todo momento se encontraba su entrenador, Carlos Moyà.

"Quiero agradecer al Mallorca Country Club que me haya permitido entrenar aquí toda la semana. Estoy feliz de poder ejercitarme en hierba en la isla. Después de tres años sin jugar sobre esta superficie, los primeros días tuve sensaciones complicadas, pero he ido evolucionando. De todas formas tengo una semana en Londres y espero llegar a buen nivel. La hierba es una superficie muy difícil porque existe poca lógica. Cualquier ronda en Wimbledon sé que será complicada, pero con el paso de las rondas siempre he ido cogiendo seguridad personal y eso se nota. En hierba todo se magnifica, es una superficie en la que ocurren cosas inesperadas. Wimbledon es el torneo en el que tienes menos referencias antes de empezar el torneo", ha reconocido sobre su juego sobre hierba.

Durante la rueda de prensa que ha ofrecido en las instalaciones situadas en Santa Ponça, Nadal también ha sido cuestionado por su futura paternidad, algo que que dio a conocer la revista Hola el pasado miércoles. Nadal, que ha confirmado la noticia, ha señalado que "no acostumbra a hablar" sobre su vida personal y ha pedido respeto. De todas formas, ha indicado "que para él es una cosa nueva" que "nunca antes" ha experimentado: "Voy a ser padre, pero ya sabéis que no hablo de mi vida personal, pues ya estoy suficientemente expuesto con mi vida profesional. No sé la forma en la que me cambiará la vida, porque no tengo experiencia en ellos, pero no creo que la paternidad suponga un cambio en mi vida profesional".