Nieto, un cordobés en el ascenso del Andorra: "Piqué siempre ha estado ahí, cercano"

Un jugón atípico. Así es Manu Nieto (Villa del Río, 1998), un futbolista curtido en la factoría cordobesa del Séneca que ahora despunta más allá de la frontera. Milita en el Andorra, el club de Gerard Piqué, con el que ha conseguido el ascenso a Segunda División tras una campaña fulgurante. Su juventud no esconde una dilatada experiencia, en la que el debut en Primera División con el Cádiz o su paso por el Betis Deportivo y el Alcalá, entre otros, engalanan el expediente de un joven que está llamado a romper la baraja. Con un pasado entrelazado también con el Córdoba CF -es sobrino del ex entrenador blanquiverde Pedro Sánchez Pedraza “Pedrito”-, el dinámico delantero puede presumir de haber sido uno de los jugadores electos para disputar la final del campeonato de Primera RFEF durante la primera temporada de su historia, con una aportación mayúscula ya sea mediante su trabajo o sus goles. Físico e incisivo en el campo, pero feliz y risueño en el trato cercano, Manu Nieto recibe todo con un mantra: “Intentar ser feliz allá donde vaya”.

Después de culminar una temporada histórica ¿Qué balance hace?

Ha sido una temporada complicada, en la que hemos tenido nuestras situaciones y nuestros problemas, porque al final una temporada es muy larga y si no eres regular no se consigue lo que hemos conseguido. Hemos tenido nuestros altibajos y al final, el esfuerzo es lo que nos ha dado la recompensa.

¿Actualmente cuál es su situación y futuro dentro del club?

Soy un jugador cedido, del Cádiz CF. Al final pertenezco a ese club y ahora mismo está todo en el aire, porque por una parte no sabemos qué pasará, si el Cádiz me puede querer para el primer equipo o no. Si ese fuera el caso sería una oportunidad para que mi carrera se disparase, al final un jugador mira por lo suyo. Si me dan la oportunidad de entrar en la plantilla del primer equipo estaría dispuesto, aunque también estoy realmente feliz aquí, en el Andorra. Sinceramente, para mí ha sido un gran año, diría que el mejor de mi vida por todo. Aquí me han tratado como una familia, le tengo mucho cariño a todo el mundo, tanto al staff como a los compañeros y también me gustaría seguir, aunque si se da al final como cedido o como fichaje, eso ya no lo sé.

¿Ha seguido la temporada del Córdoba CF?

Sí que la he seguido. He visto algo por encima, aunque ha sido un equipo que ha estado preparado en todo momento, superior a su categoría y que en cada partido era bastante superior también a sus rivales, algo que ha demostrado. No sé en qué jornada se proclamaron campeones y ascendieron, pero sé que ha sido un logro prácticamente muy temprano. Ha sido un equipo muy superior.

¿Cómo ha sido su adaptación a la vida en Andorra?

Al final un futbolista se tiene que adaptar a todo y si no lo hace entonces sería un problema, tanto en lo personal como en lo profesional. Cada persona ha de ser feliz en el sitio donde esté y también tiene que rendir, un futbolista debe ir al día en todo. Soy una persona que sé adaptarme, además que la gente de aquí ha puesto todo de su parte para darme facilidades e incluso solucionar cualquier cosa que me pudiera resultar difícil. En ese sentido puedo afirmar que he llegado muy cómodo.

Al margen de todo lo que implica hacer las maletas, competir allí también puede haber sido algo novedoso tras haber jugado siempre en Andalucía. ¿No?

Sí, diría que es lo que más se nota. En mi opinión, yo vengo de uno de los mejores climas que se puede tener en un lugar y, tanto en los entrenamientos como en los partidos aquí, sí se sufre bastante, más incluso en la época antes de navidad. Al final es como todo, te acabas también adaptando, aunque es verdad que de jugar allí a hacerlo aquí no hay comparación, allí todo es mucho más cómodo, sufres menos y hay menos dificultades en ese sentido. Pero al final, cómodo, te acabas haciendo a ello.

Su club también está marcando un precedente histórico, al ser un equipo no español que competirá en la Segunda División. ¿Cómo vive esta expansión?

Con orgullo. El equipo viene de estar en categorías bastante inferiores, pero a mí me comentaron el proyecto del club y desde que llegué han estado siempre intentando inculcarnos que este es un proyecto grande, extraordinario, con ilusión, con muchas ganas y en el que absolutamente todo el mundo ha puesto de su parte. Estoy bastante orgulloso de haber sido un jugador elegido, porque al final cuando se monta un proyecto como este, con una magnitud importante, uno se siente valorado al haber sido la elección dentro de todas las que habría sobre la mesa. Desde que llegué he tratado de aportar lo máximo, siempre con ilusión y con muchas ganas.

El Andorra es singular, también entre otras cosas, por encontrarse presidido por otro jugador de fútbol, como es en este caso nada menos que Gerard Piqué.

Sí. Diría que al final es como en casi todos los clubes, pero algo diferente. Quizás en el Cádiz también recibí un buen trato, por parte del presidente, porque era bastante familiar y bajaba a vernos e incluso a veces comía con nosotros. Con Piqué y los demás, porque al final él es la cara visible pero también hay mucha más gente, siempre ha sido un trato bueno, incluso diría que muy de “tú a tú”. Ha sido siempre muy familiar y, desde mi punto de vista, eso te hace sentirte más cómodo, más unido a todo lo que está ocurriendo.

¿Qué relación ha tenido Gerard Piqué con el equipo?

Es verdad que no ha podido venir mucho, porque evidentemente él también tiene sus cosas, su liga, etc. Siempre que nos ha querido transmitir algo han estado los capitanes para ello, como en todos los clubes, aunque sí que ha aparecido algunas veces para algunas comidas, reuniones. Para temas de importancia siempre ha estado ahí, el trato siempre ha sido cercano.

Y tras lograr el objetivo del ascenso… ¿Cómo afronta el salto de categoría? ¿Cómo se vivió en el vestuario?

Con mis compañeros y con todo el club se habla de que va a ser complicado, todo, porque al final en Segunda División se requiere de una serie de condiciones más allá incluso de lo deportivo, y que si no las cumples no puedes jugar. Hablando de logística, el tema del terreno de aquí, las instalaciones… ahora mismo se están poniendo con ello ya, porque no hay tiempo, tienen que plantar césped, cambiar los vestuarios, tener unas instalaciones acordes para la Liga y creo que, sin saber con exactitud cómo se puede lograr, considero que el club tiene medidas. Detrás hay una gran inversión y muchas ganas que se están poniendo, por lo que seguramente al final estará todo listo para afrontar el reto del año que viene. En cuanto al vestuario, lo seguimos viviendo con tranquilidad. Lo que más aprecio es el disfrute y la felicidad que hay en cada entrenamiento, al final seguimos preparándonos pero sabiendo que el año que viene el Andorra competirá en Segunda División, por lo que todo el mundo está contento, feliz y disfrutando. Con ganas de dar el siguiente paso, el ambiente está así y es algo que obviamente no se puede evitar.

¿Cómo fue la experiencia de jugar contra el Córdoba CF durante su etapa en el Cádiz B?

Yo me formé en el Séneca, que es casi como una cantera, por lo que todo contra el Córdoba CF siempre ha sido como rivales. Jugar contra ellos me causó un poco de nostalgia, además de las ganas que también tenía de jugar contra el equipo de mi tierra. El ambiente y el campo -El Arcángel- fueron magníficos, era un escenario para darlo todo y sí que es verdad que lo disfruté muchísimo.

¿Cómo fue la experiencia de debutar en primera división con el Cádiz?

Llegó con mucho trabajo y esfuerzo. Uno siempre quiere llegar a la élite y el debut me lo tomé más que como “lograr un sueño”, como una experiencia para seguir creciendo. Al final es eso, un debut, pisé dos veces la Primera División en dos partidos y siempre hay que mirar más allá, no hay que conformarse, aún no he hecho nada todavía. Disfruté mucho con el escenario, los grandes jugadores que había y todo de primer nivel. Aún con todo, en ese momento uno no sabe casi ni dónde está, solo disfruta como un auténtico niño pequeño.

¿Ha tenido algún contacto o alguna conversación con el Córdoba CF en los últimos mercados o en el actual?

No. Con el Córdoba CF nunca he tenido negociaciones, puede que en mis principios, cuando estaba jugando en el Séneca, pero nunca realmente ha habido intenciones o alguna conversación abierta para que yo fuera allí ni nada por el estilo, al menos por el momento.

Después de haber conseguido el objetivo del ascenso, ¿cuáles son los próximos retos que se propone Manu Nieto?

No es un reto como tal. Mi sueño en esta vida y mi opinión es que cada persona en el sitio al que vaya ha de ser feliz y eso es lo que yo estoy buscando diariamente. Vivo el presente, no me marco llegar a Primera División ni nada, solamente vivo en lo de ahora, queriendo seguir creciendo, aprender de los que están a mi lado y sobre todo eso, ser feliz. Diría que si el año que viene juego en Segunda División, lo que haría sería intentar aportar lo máximo al equipo, que al final el fútbol va de compañerismo y no de otra cosa. Así lo concibo, con mucho trabajo e ilusión.