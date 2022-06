Miguel Ángel Aguayo: “Los proyectos de EBA deberían unirse para sacar un LEB Plata”

El entrenador y médico Miguel Ángel Aguayo (Córdoba, 1966) es una de las personalidades más respetadas del baloncesto base de la provincia por su doble faceta de técnico y doctor. Aguayo ha entrenado esta temporada al conjunto cadete masculino del Colegio Virgen del Carmen, al que llevó a ganar la liga provincial. Además, ejerció de médico de la selección absoluta femenina en el pasado mes de noviembre y fue el galeno de las selecciones andaluzas de base. En su vida profesional ejerce de jefe del Servicio de Traumatología del Hospital San Juan de Dios, por lo que por sus manos pasan muchos de los mejores jugadores de la provincia cuando sufren una lesión.

Esta temporada se ha proclamado campeón provincial con El Carmen cadete masculino. ¿Ha llegado más lejos de lo que esperaba?

Hemos llegado más lejos de lo que esperaban los demás. Hemos hecho un trabajo de dos años, sabíamos las limitaciones que teníamos y los equipos que había en liza pero al final, con mucho trabajo, y sobre todo, por la implicación de los padres, hemos conseguido ser campeones. Los jugadores han respondido mejor de lo que esperábamos.

Durante la temporada acudió como médico a una concentración de la selección femenina. ¿Cómo se dio esta situación?

La responsable médica de la selección española se puso en contacto conmigo porque el compañero médico que debía ir a aquellos partidos en noviembre tenía unos problemas personales y no podía asistir. Me propuso ir y mi respuesta fue rápida. Fue para una cosa puntual que esperemos se repita.

¿Qué trabajo llevó a cabo con la selección femenina?

El trabajo fue muy parecido al que realizo cuando voy con las selecciones nacionales de base. Piensas que las jugadoras van a ser diferentes porque son profesionales y las ves todos los días en la televisión. Sin embargo, son personas normales y corrientes, solo que además son jugadoras de baloncesto que juegan a nivel profesional. Tuve una acogida muy buena y el trabajo que hice fue tratarles esas pequeñas lesiones y molestias que tienen las jugadoras durante los campeonatos. No hay ninguna gran diva en esta selección con la que he convivido, ni egos que tengas que gestionar. Son gente llana y corriente que les gusta el baloncesto y se trata de ayudarles.

¿Aprendió algo de la rutina de entrenamiento de cada jugadora?

Vienen muy preparadas. Ellas tienen una preparación física enfocada para todo el año. Sin embargo, la Federación cuenta con unos protocolos de actuación, en lo físico y en lo fisioterapéutico, de excelente nivel que las jugadoras aprovechan en su paso por el equipo nacional para rendir y mejorar. Están muy bien atendidas por la Federación y eso les hace ir muy convencidas. Son grandes profesionales nuestras jugadoras

¿Qué le aportó personalmente estar con la selección femenina?

Fue una experiencia increíble porque conoces a gente de primer nivel en el baloncesto. Vives con ellas lo que es la rutina de lo que es la preparación de un partido oficial. Te aporta experiencia a nivel profesional y en mi caso, experiencias con un entrenador de primer nivel como es Miguel Méndez, de su rutina de trabajo, los entrenamientos y como trabajan los partidos, tanto en el médico como en el baloncestístico.

Lleva muchos años en el baloncesto. ¿Los jugadores cordobeses de base se cuidan más que antes?

Lo que ha cambiado es la mentalidad de los jugadores porque ahora ven el deporte como una opción secundaria. Hay ahora tantos frentes abiertos para ellos, como las redes sociales o los juegos, que ven el baloncesto como una actividad extra más. Cuando yo era jugador, teníamos nuestros estudios y la otra actividad que era el deporte y no había más. Para ellos, el baloncesto es una opción más de las miles que tienen. Muchas veces faltan a entrenar porque tienen otras actividades que a nosotros ni se nos ocurrirían. Ahora sí es cierto que se cuida físicamente más a los niños que antes porque en mi época, la preparación física era ponernos a correr y punto. Ahora hay más gente que va al gimnasio y hay más preparadores físicos. Nosotros, en El Carmen tenemos un preparador físico que hace la planificación de todos los equipos. Lo que ha cambiado es donde tienen la cabeza los jugadores.

¿Cuesta convencer a los jugadores y a sus padres de que entrenen más?

Por supuesto, aunque depende. Si vas primero en la liga y ven que tienes opciones de ganarla, ahí no tienes problemas para los días de entrenamiento. Luego hay gente que se va fuera de Córdoba durante la temporada porque a lo mejor las familias se va en los puentes.

¿Se trabaja más ahora la prevención de lesiones que antes?

Sí, muchísimo más que antes. Cuando era jugador, la prevención de lesiones no existía prácticamente. Sí es cierto que había menos partidos y menos entrenamientos. Ahora, la gente se cuida más y hay más visibilidad de la prevención de lesiones. Desde mi punto de vista, antes eso no existía.

Por lo que está diciendo, opina que ha mejorado todo el entorno que rodea al jugador dentro de un club, pero lo que falla ahora es la implicación del deportista. ¿Es correcto?

Falla la implicación del jugador de hacer el esfuerzo de ir a entrenar, no solo de ir a entrenar, sino de estar concentrado en todo el entrenamiento. También falla la implicación de los padres. Muchas veces, como el baloncesto es una de las miles de actividades que tienen los niños, si los padres se van fuera ese fin de semana, se van con las familias, por lo que se pierden el partido de ese fin de semana o no vienen al entrenamiento que hay.

Trabaja al mismo tiempo con los deportistas en su faceta como médico y en la de entrenador. ¿Qué le aportan ambas actividades para mejorar en la otra?

Sobre todo, lo que me aporta es la satisfacción de ver luego la formación de los jugadores, comprobar como luego con el tiempo llegan al límite que pueden alcanzar, que puede ser jugar en un sénior, en un Liga EBA o acabar su etapa como jugador en la categoría júnior. Te satisface la formación, ya no tanto como jugador de baloncesto, que también, sino como valores de formación en su vida diaria, al ver cómo se comportan ante las vicisitudes de la vida. Esa retroalimentación que se produce con el jugador y el entorno social es lo que más satisfacciones te da. Es muy difícil que los jugadores de Córdoba o de cualquier sitio lleguen a escalafones muy altos en el mundo del baloncesto.

¿Hasta qué punto es cierto el tópico de que el baloncesto ayuda a formar a los jugadores como personas?

Ese tema es largo de discutir. Creo que el problema que tiene la formación es el cortoplacismo de los resultados. Si el entrenador, sea quien sea, tiene claro lo que tiene que hacer, por supuesto que aporta valores y le reporta formación de baloncesto, no para esos momentos, sino para toda la vida. Ahora, si lo que quieres es ser campeón de la liga cadete, por ejemplo en mi caso, y lo que vas buscando es la inmediatez del resultado, evidentemente no aporta absolutamente nada a los jugadores. Los jugadores se convierten en ficha de cambio para ver quien consigue ganar el campeonato de Córdoba, Málaga, Sevilla o cualquier otro sitio. Reporta si el entrenador tiene claro cual es su guía, cual es la manera que tiene de hacer de las cosas y que es lo prioritario para ese entrenador.

¿Qué es lo que se busca en Córdoba en general?

Quedarse campeón de su liga en la mayor parte de los casos. Hay un gran problema a nivel de formación que es el cortoplacismo y la inmediatez del resultado. La formación, como todo en la vida, necesita de un periodo largo de formación. A lo mejor no ves el resultado hasta que el jugador es cadete, júnior o sénior pero para darle una formación completa al jugador tiene que ser así. Si en minibasket pones al jugador más grande bajo el aro para que no le metan canastas, en lugar de ponerlo a defender al más rápido o sacarlo fuera para que juegue al baloncesto en zonas exteriores, le estás limitando la formación. Lo importante es formarlo para que llegue al tope al que pueda llegar, no para ser campeón de nada.

¿Influye el tipo de trabajo que se hace en Córdoba para que haya pocos jugadores altos?

Por supuesto, porque los jugadores altos necesitan todavía más formación y entrenamientos y evolucionan un poco más lentos. Cuando llega el chiquitillo y le quita la pelota, ahí se acaba la formación del grande. Jugadores grandes hay en todos lados. En mi cadete tengo uno de 1,98 y otro de casi dos metros y mi equipo, se puede decir que es un privilegiado en altura. Con esos jugadores hay que seguir trabajando. Veo por la calle a mucha gente alta y lo que hay que ver es cual el motivo que les lleva a no dedicarse al baloncesto porque antes, cuando veías a un grande por la calle, lo intentabas enganchar fuera como fuera. Creo que se ha perdido porque queremos que el grande haga lo mismo que el chico en dos semanas y eso es completamente imposible.

¿Qué mensaje intenta transmitir a sus jugadores habitualmente?

Les digo que tienen que ser lo más competitivos posible dentro de su nivel. Si mi equipo, por su nivel, a lo máximo que puede aspirar es a ser el octavo de Córdoba, pues quedarse el octavo. Ahora, si puedes ser el octavo y terminas el décimo, estás fallando a nivel de competición. Tienes que intentar darlo todo en los entrenamientos y en los partidos para intentar llegar al tope de tus posibilidades.

Ahora no para de hablarse de posibles fusiones entre clubs para jugar en la EBA. ¿Qué opina?

Llevo muchos años en el baloncesto y he visto muchos proyectos. Me gustaría equivocarme pero los proyectos en Córdoba, desconozco el motivo, pero no cuajan. Ahora mismo, tenemos los proyectos de El Carmen y el Ciudad de Córdoba, el UCB y el Peñarroya, tres proyectos para la Liga EBA y lo primero que creo es que no hay es jugadores suficientes para tres equipos de EBA. No los hay porque hemos fallado en lo que he dicho anteriormente. Si no tenemos una buena formación de los jugadores, previniendo esto para aumentar el nivel de Córdoba, o los jugadores que despuntan se los llevan otros clubs, si apenas hay para un equipo como es el Peñarroya y queremos tener tres, es complicado. Con respecto a las fusiones, desconozco el motivo, pero no está bien visto. Si en Córdoba se fusiona un club con otro, casi siempre lo que se pretende, o lo que quieren el resto de clubs, es que eso no vaya bien, es así. Si se fusiona Maristas con el Adeba para el femenino, dicen que eso va a durar días. Pues ya se ha visto, porque para mí, los resultados del Milar han sido espectaculares a nivel deportivo. A nivel de EBA, en Córdoba, el problema es que hay tantos egoísmos que no llega a haber una cabeza visible para decir que este jugador al final va a acabar, por tener una buena formación, en El Carmen o el Cordobasket en la EBA, por poner un ejemplo. En Córdoba es al revés, si este jugador es bueno, lo que intentamos es que no acabe en El Carmen o el Cordobasket en la Liga EBA. No hay unión en Córdoba para tener un equipo en la máxima categoría que podríamos tener que debería ser, como mínimo, un LEB Plata. Deberían unirse los proyectos de EBA para sacar un LEB Plata y acercarnos al LEB Oro que tuvimos con el Cajasur hace un tiempo. No puede ser que en Almería haya varias opciones de jugar en Liga EBA, que Huelva juegue la fase de ascenso y que Jaén tenga dos equipos en EBA y que en Córdoba tengamos uno que desafortunadamente ha descendido. Lo que más me duele es que no haya una cabeza visible a la que podamos empujar todos para que sea una realidad y que podamos llegar al máximo nivel que podamos, como ocurre en el fútbol o el fútbol sala.

¿Cree entonces que debería haber una fusión para jugar en LEB Plata?

Sí, como mínimo para luchar por tener un LEB Plata, además un LEB Plata con opciones de luchar o al menos para mantenerse.

¿Qué nivel debe tener el baloncesto femenino?

Deberíamos tener al menos un equipo femenino en Challenge, casi seguro que sí. Es complicado porque necesitas apoyo económico, lo mismo que en el masculino, y formación de jugadoras para que tengas una base que al complementar con extranjeras te permita acceder a una Liga Challenge como mínimo.

¿Qué es lo más le enriquece el baloncesto tras tantos años ligado a este deporte?

Coger a un grupo de niños o niñas e intentar hacer un equipo, que se conozcan y crear amistad entre ellos, eso lo primero. Luego aportarles los valores que genera el baloncesto, que lo tengo como bandera. Si luego al competir al máximo nivel me quedo quinto, pues fenómeno, lo mismo que si quedo primero. Lo fundamental es hacer equipo e intentar que los jugadores disfruten con el baloncesto para, a partir de ahí, aprendan valores para la vida. Es muy difícil que un jugador del Colegio Virgen del Carmen, Maristas o cualquier otro club llegue a la ACB. Los que destacan, desafortunadamente, cuando despuntan se van al Betis o al Unicaja. No los tenemos aquí porque no tenemos una cabeza visible, un LEB Plata o un EBA potente que les permita darles una salida profesional.

Hace varias semanas presenció en directo el partido Cordobasket-Cabra cadete masculino en el que se produjo un altercado entre el público. ¿Qué sintió?

Fue un poco bochornoso, porque uno va a disfrutar de un partido de baloncesto que debe estar competido y al que vas para intentar aprender de los otros equipos y te encuentras con esas actitudes. Hubo padres que no entendieron lo que es la competitividad y la verdad fue duro vivir una situación de esas. Fue desagradable verlo para los jugadores y los entrenadores que estábamos allí.

¿Qué medidas cree que se deberían tomar para evitar estos altercados?

La Federación debería ser ejemplarizante y tomar medidas para que eso no vuelva a ocurrir. Si tenemos que establecer reglas estrictas, o limitar la entrada a los partidos, o sancionar a los clubs de alguna manera, se me escapa. Lo que sí está claro es que no se puede pasar por alto. Algún día va a haber un problema importante, por un altercado entre el público, y entonces es cuando nos vamos a echar las manos a la cabeza y vamos a hablar de que es lo que no se había hecho antes para evitar que eso ocurriera. Si hay un club, o los padres de un club, aunque ese club no tenga culpa, de que actúen los padres de una manera inadecuada, pues intentar educar a esos padres. Y si no se llega a eso, a unas malas, al menos jugar partidos a puerta cerrada en algún caso concreto, que no pasaría nada. Pagarían los clubs pero nadie escarmienta en cabeza ajena.