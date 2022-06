El tenista cordobés Francisco Pérez lleva desde hace tres años viviendo toda una experiencia, ya que se encuentra jugando al tenis y cursando una carrera universitaria en Estados Unidos, concretamente en la Universidad de Idaho, un centro de estudios que se encuentra en la ciudad de Moscú, en el Oeste del país, cerca de Seattle y Portland. Pérez ha logrado este año el título de la conferencia Big Sky, una de las más potentes del país y ha jugado la fase final por el título nacional junto a los 64 mejores equipos del país.

¿Qué estudios realiza en Estados Unidos?

Actualmente me encuentro en la Universidad de Idaho, en Moscú, una ciudad situada al noroeste del estado de Idaho, cerca de la frontera con Canadá. Es la primera universidad del país en investigación, fue fundada en 1889 y tiene a más de 12.000 estudiantes. Estoy estudiando la carrera de Business con Economía, combinada con Márketing. Acabo de terminar mi tercer año. El año que viene es el último y, por consiguiente, mi graduación. No obstante, y aunque el 2023 sea el año de mi graduación, debido a la pandemia del covid 19, la liga universitaria nos ha dado a todos los jugadores que vivimos dicha pandemia en Estados Unidos, un año más de elegibilidad para poder seguir combinando el tenis y los estudios.

¿Qué le supuso ganar el título de la conferencia Big Sky?

Ganar la conferencia fue el mejor premio al sacrificio y dedicación de todo el equipo a lo largo de toda la temporada. La Universidad no ganaba el título de conferencia desde 2018, justo un año antes de que yo llegara. En los años anteriores a este, entre el cambio de jugadores que se graduaban y el covid 19, no alcanzábamos los resultados esperados. Este año vinieron dos nuevos jugadores al equipo, con gran nivel de tenis, los cuales, junto con los que estábamos ya aquí, han reforzado mucho al equipo.

¿Cuál ha sido su rol en el seno del equipo?

Desde primera hora, el entrenador confió mucho en mí. Sabía de mis capacidades: llegué en un gran momento de tenis en mi carrera deportiva, con mucha capacidad de trabajo, intentando, sobre todo ser un jugador de equipo. El tenis universitario es muy diferente al que venía jugando en España. En España es más un deporte individual, ya que dependes de ti mismo para ganar o perder. En Estados Unidos es totalmente diferente. Aunque, ya en el primer año jugué de número 1, el equipo está por encima de las individualidades. Si ganas lo haces para el equipo, pero es cierto que al jugar de número 1 tienes una cierta mayor responsabilidad, ya que lo que hagas influye, de alguna manera, al resto.

¿De qué países son los compañeros del equipo?

El equipo está compuesto por jugadores de todas las partes del mundo, tanto estadounidenses, como de América del Sur, Europa y Asia. En el equipo hay dos jugadores americanos, uno de Texas y otro de Carolina del Norte, aunque este último es originario de India y Singapur, ya que prácticamente toda su familia vive allí. También hay jugadores de México, Italia, Argentina, Canadá y Bulgaria, y dos españoles, de Valencia y Madrid.

¿Cómo lleva compatibilizar los entrenamientos con los estudios?

Al principio me costaba bastante combinar ambas disciplinas, ya que había que entrenar, viajar, aquí los desplazamientos son muy largos, y además tenía que sacar tiempo para estudiar de donde no lo había, ya que nunca he perdido la perspectiva de que el tenis me ha hecho llegar aquí para terminar una carrera y adquirir un inglés de máximo nivel. No obstante, las universidades americanas tienen el concepto deporte y estudios muy bien planificado. Facilitan todo tipo de ayudas para los estudiantes internacionales, y más si cabe cuando eres deportista; grupos de estudio, clases particulares, resolución de dudas y en resumen una gran facilidad para, como he dicho, compatibilizar el deporte y los estudios.

Cuéntenos como es un día normal en la universidad.

Aquí, los días son bastante largos. En un día normal me levanto a las 6 de la mañana. Voy al gimnasio desde las 6.30 hasta las 7.30; después me voy a clase desde las 8 hasta las 9.15, desayuno y más tarde tengo de nuevo clase desde las 11 hasta las 13.45 horas. Vuelvo a casa y me preparo el almuerzo. Es complicado descansar, ya que tengo que realizar tareas y temario que estudiar. A las 14.45 tengo entrenamiento hasta las 16.45. Luego llega una hora con el fisioterapeuta para recuperación y prevenir así futuras lesiones. Posteriormente me vuelvo a casa, me ducho, me preparo la cena y dedico un tiempo a estudiar y a hacer diferentes trabajos que tenga para esa semana. Intento irme a la cama sobre las 23.00 horas para dormir las horas suficientes y así no estar cansado al día siguiente. Todo esto varía en el momento en que empieza la competición, ya que hay que viajar a otros estados, coger aviones, llegar a los hoteles, entrenar, jugar y, como no puede ser de otra forma, buscar tiempo para estudiar y hacer los trabajos, porque esto es lo único que no cambia durante el curso.