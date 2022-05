El Ángel Ximénez Puente Genil acelera su reconstrucción aún con el actual curso en marcha. El club cordobés ha anunciado su segundo fichaje para la próxima temporada, que será la décima de la entidad en la élite del balonmano nacional. El club que preside Mariano Jiménez se ha reforzado con una contratación de impacto. Javi Muñoz, extremo derecho de 30 años, 1,91 metros de altura y 86 kilos de peso, llega procedente del Saran Loiret HB, equipo de la Liqui Moly Starligue, la máxima división francesa.

El jugador aterriza en el club pontanés como refuerzo de lujo tras una admirable trayectoria internacional en las mejores ligas europeas tras pasar también por PAUC (Francia), HT Tratan Presov (Eslovaquia) o Füchse Berlin (Alemania). En nuestro país, su carrera incluye clubs como Alcobendas, BM Toledo, Villa de Aranda o BM Logroño La Rioja, siendo además elegido Mejor Extremo Derecho de la Liga Sacyr ASOBAL en la temporada 2016/2017. Su contador personal también suma más de 500 goles en la competición doméstica.

«Estoy muy contento de volver a España, a la Liga Asobal, y en cuanto hablé con Jesús Jiménez, el director deportivo, no me lo puso nada complicado. Llegamos a un acuerdo rápido, me contó el proyecto y estoy muy contento y con muchas ganas", explicó el nuevo jugador de la escuadra pontanesa a través de los medios oficiales. "Tengo amigos que han jugado allí y me han hablado muy bien de la afición, del club, de Puente Genil y eso también fue un punto a favor a la hora de firmar allí", expresó.

Javi Muñoz se convierte en el segundo refuerzo de Ángel Ximénez, uniéndose al del portero Henrik Nordlander y también al del pivote internacional Javi García, con contrato vigente para el próximo curso.