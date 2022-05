Marcelino García Toral se ha despedido como entrenador del Athletic Club en una emotiva rueda de prensa en la que ha explicado las razones de su adiós. "Creemos que ha llegado el momento de dar un paso al lado y cerrar una bonita historia. Ha llegado el momento de decir adiós. Eskerrik asko y agur", se ha despedido.Marcelino ha explicado las razones de su marcha: "si los dirigentes que nos contrataron hubieran seguido, habríamos aceptado la renovación. Me voy porque siento que el club ya no me da la confianza que necesito ni me ofrece el apoyo para construir algo a medio y largo plazo", ha afirmado.