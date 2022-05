Luis Suárez ha finalizado su periplo en el Atlético de Madrid y quiere nuevos retos para la próxima temporada. Aunque no sabe aún su destino, el uruguayo no piensa en un retiro tranquilo en países como Catar o Arabia Saudí, sino que lo que quiere es seguir compitiendo a un alto nivel. "Tomaré la mejor decisión para competir y tener un nivel alto, que es la exigencia del Mundial", explicó en los micrófonos de 'El Larguero'.

El delantero charrúa también indicó que pese al rol que había adoptado este último año, le habría gustado seguir en Madrid; sin embargo, no está decepcionado por la no extensión de su contrato y apuntilla que tiene "muchas opciones" sobre la mesa. "No pienso en el dinero, Europa es lo que más me llama", indicó el exfutbolista culé.

Durante las últimas semanas, el atacante ha sido relacionado con un club español: el Sevilla FC. El conjunto andaluz ha sondeado su fichaje y el propio Suárez comentó que ha recibido ofertas de clubes de LaLiga que está analizando. El presidente de los de Nervión, Pepe Castro, no quiso aclarar este rumor cuando acabó la temporada: "No voy a hablar de jugadores que no son del Sevilla".