La representación cordobesa presente en los campeonatos andaluces de ajedrez obtuvo unos meritorios resultados. Carlos Javier Bernabéu obtuvo la corona absoluta en el evento celebrado en Torremolinos por delante de Jesús Arroyo.

Mari Carmen Ordóñez consiguió la plata absoluta al finalizar solo por detrás de Clara Helena Briand, por lo que demostró la cordobesa que se encuentra en un excelente momento de forma.

Las promesas también brillaron en el campeonato autonómico sub 8 a sub 16 de Almería. El club Figueroa obtuvo dos oros con Javier Merino en sub 10 y la carpeña Laura Herrero en sub 12.