El Ciudad de Lucena va con todo a por el ascenso a Segunda RFEF

Llega el momento de la verdad para el Ciudad de Lucena, un clásico de la provincia cordobesa ansioso por emerger y situarse en la Segunda RFEF. Por tercera temporada consecutiva buscará un salto de categoría que en las anteriores tentativas frustraron el Betis Deportivo y el Ceuta. Ahora tienen delante un escollo de consideración, otro histórico: el Xerez Club Deportivo. El duelo será en el estadio Francisco Muñoz Pérez de Estepona (sábado, 12.00 horas), un escenario neutral en el que se notará el aliento desde las gradas por parte de las dos aficiones. Solo puede quedar uno.

"Otro resultado que no sea ganar no nos vale para pasar la eliminatoria pero para ganar lo primero que hay que hacer es intentar jugar bien", ha indicado Dimas Carrasco, entrenador celeste, en las vísperas de un duelo que marcará el camino del club. Por haber quedado por detrás en el grupo 10 de la Tercera RFEF, el empate -tras prórroga- le dejaría fuera. En caso de superar esta ronda se enfrentaría al ganador del Utrera-Gerena (Muñoz Pérez, sábado, 18.00 horas) el 15 de mayo. Todos los partidos tendrán la retransmisión gratis y en directo a través del canal oficial de la Federación Andaluza de Fútbol: tv.rfaf.es. Y finalmente, si supera este obstáculo, le quedaría una tercera y última eliminatoria frente a un rival de otro grupo, el 21 o 22 de mayo, también en sede neutral y Las Rozas como principal opción. Es una carrera de trampas en la que los lucentinos esperan hacer valer su experiencia.

Los precedentes de esta temporada señalan una victoria de cada equipo como anfitrión: 1-0 en Lucena y 3-0 en Jerez de la Frontera. Esta vez todo lo condiciona el escenario y el rango de eliminatoria directa. Se aventura una confrontación tensa y en la que pueden primar los detalles y el oficio de los protagonistas. "El Xerez tiene muy buenos jugadores. Es verdad que a partir de diciembre se reestructuró su plantilla pero no deja de ser uno de los equipos más grandes. Creo que después del Recreativo es el más grande de la categoría y del grupo. Tiene que subir sí o sí, y así se lo ha hecho ver a su afición y nos vamos a encontrar un buen equipo", explicó Dimas Carrasco en su última comparecencia ante los medios.

Un potente tramo final como aval

La esperanza del Ciudad de Lucena está en sus positivas sensaciones en el tramo final de la fase regular, en el que engarzó tres victorias para sellar su pase. "Creo que a nivel defensivo hemos terminado el último mes muy fuertes y muy sólidos y va a ser difícil que encajemos gol", aventura Dimas, quien admite que el formato no le agrada. "He vivido el formato anterior como jugador y el vivirlo con tu afición te llena mucho más, pero nos ha tocado este formato y tenemos que adaptarnos. Ellos evidentemente desplazarán a mucha más gente que nosotros, porque son una capital, aunque intentaremos que eso no se note dentro del campo", apunta.

En este tipo de divisiones se convierten en un pozo del que es muy complicado salir. "Yo he visto al Malagueño tener que sufrir seis playoffs para poder subir, al Cádiz siete para subir de Segunda B a Segunda... Nosotros lo que tenemos que hacer es afrontar el partido con la mentalidad que hemos tenido este último mes, con ese espíritu competitivo y volviendo a esa identidad como equipo", señala Dimas Carrasco, cuyo equipo tuvo jornada de descanso este viernes después de "una preparación de ocho entrenamientos" con el fin de llegar física y mentalmente dispuestos al examen en Estepona.