Rafa Nadal disputa los octavos de final del Mutua Madrid Open frente al belga David Goffin. El español llega después de ganar en su primer partido sobre la tierra madrileña y tras seis de semanas parado por lesión al prometedor serbio Miomir Kecmanovic por 6-1 y 7-6(4). Por su parte, Goffin impuso su ley ante el neerlandés Botic Van De Zandschulp por 6-4 y 6-2.

Dio la sensación de que Rafa Nadal no había interrumpido su trayecto en ningún caso, que no hubo parón en el desarrollo de su temporada y que las seis semanas de recuperación de la fisura en las costillas no habían sido tantas. El ganador de veintiún grandes no pareció estar afectado por la inactividad en ningún caso.

Llevaba once meses el cinco veces campeón en Madrid sin pisar el polvo de ladrillo. Desde el último Roland Garros, entre mayo y junio del 2021. Tampoco lo acusó. Ni la particular altura de Madrid que cambia casi todo.