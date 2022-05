José García Román: "Siempre iremos de la mano del Córdoba CF"

La angustia de otras etapas se ha transformado en una ilusión razonada. "Siempre hay asuntos de los que estar pendiente, no se puede parar", afirma José García Román (Córdoba, 1966) a propósito del día a día de un Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad que está viviendo -le faltan aún cinco partidos- una temporada de apariencia plácida pero un fondo trepidante. El club garantizó de modo prematuro su permanencia en Primera División, en la que abordará su cuarto curso consecutivo, y ahora tiene ante sí una prueba final: pelear por el último vagón de los play offs por el título. No es, en ningún caso, un reto estresante. "El primer paso lo hemos dado y ahora seguiremos compitiendo... y a ver qué pasa", explica con una sonrisa el presidente de un club que está ya inmerso en una remodelación interna. Es lo que toca. Para una entidad de su naturaleza, con un presupuesto contenido y un nivel de autoexigencia elevado, el trabajo está donde está la oportunidad. Su hoja de ruta es una mezcla de planificación y de instinto.

-Tercer año y permanencia holgada. El club parece asentado. A eso lo llaman progreso.

-Es de lo que se trata, de ir creciendo. A pesar de la modestia de la que siempre hablo, el primer paso lo hemos dado. Pasamos apuros al principio de nuestra vida en Primera y ahora ya podemos intentar metas mayores, que algún año llegarán.

-No es sencillo atornillarse a la élite. Los equipos que ascienden normalmente vuelven a caer. El caso del Betis es incluso sorprendente este año.

-Yo siempre he dicho que hay unos nueve clubs con un presupuesto superior, a los que yo cariñosamente llamo "dopados". Tienen un club de fútbol detrás, como el Barcelona, el Levante o el Betis, o cuentan con una empresa fuerte detrás como Movistar Inter, Viña Albali Valdepeñas o Jimbee Cartagena, que aportan bastante dinero. Hay nueve con un presupuesto que el que menos tiene dobla el nuestro. Vivimos una liga irreal, porque las desigualdades económicas con tremendas. Luego hay siete, entre los que estamos nosotros, que estamos con Xota, Ribera Navarra, Santa Coloma... Todos nos buscamos la vida, pero no nos movemos al nivel de los de arriba. Lo que tienes que hacer es evitar ser uno de los dos que caigan entre esos siete, aunque este año se pueden dar situaciones como la del Betis, con un presupuesto superior. Cuando no avanzas, retrocedes. Para eso tomamos decisiones que unas veces son acertadas y otras no, algunas veces las entiende el público y otras no... Ahora, viéndolo con la perspectiva del tiempo, creo que acertamos. El equipo ha dado un salto de calidad, aunque ha sido la temporada de los "casi". Casi nos clasificamos para el play off final de la Copa del Rey, casi nos clasificamos para la Copa de España, casi a lo mejor nos clasificamos para el play off... Pero es para estar orgullosos.

"El equipo ha dado un salto de calidad, aunque ha sido la temporada de los "casi". Casi nos clasificamos para el play off final de la Copa del Rey, casi nos clasificamos para la Copa de España, casi a lo mejor nos clasificamos para el play off... "

-El play off por el título no es una obsesión.

-No era el objetivo a principio de temporada. Hay nueve equipos con presupuesto muy superior y hay dos, Levante y Betis, que están por detrás. Se trata de que en el caso de que fallen algunos, pelear por el octavo puesto. Hay otros clubs que también están haciéndolo bien y están por encima de nosotros ahora, como el Ribera Navarra y el Santa Coloma. Yo nunca puse como objetivo el play off. Después de las dos victorias ante ElPozo y Jaén hubo euforia y tampoco lo vas a apagar, pero no es el objetivo.

-¿Ha respondido la plantilla a las expectativas?

-Sí. El salto de calidad hay que verlo desde la perspectiva del presupuesto que tienes. Si fichas a Ferrao o a Pito, ese salto no lo vamos a poder dar nunca. La temporada pasada fue muy atípica, con tres descensos y luchando hasta la última jornada por evitar el puesto de promoción. Lo cierto es que estuvimos con el alma en vilo. Este año, salvados a falta de seis jornadas, es para estar felices. Además, en ningún momento hemos estado cerca. Siempre hemos estado diez o doce puntos mínimo por encima y eso te permite una tranquilidad.

-El Córdoba Futsal se ha convertido en un club escaparate.

-Sí, es verdad. Hay otros clubs, sin menospreciar a nadie, que cuando ves los fichajes que han hecho en verano piensas que se van a salir, pero luego no están a la altura y los jugadores se devalúan. Aquí sucede al contrario. Aquí llegan sin tanto nombre, pero el trabajo que se hace propicia que puedan salir hacia equipos de mayor relevancia. Nosotros les quedaremos muy agradecidos a los que tomen ese camino.

-Y es lo que va a suceder.

-Pero es que eso es ley de vida, en el fútbol sala y en el fútbol. El que esté en Elche, si el Real Madrid o el Barcelona se interesan por él pues se marchará. Ante eso no se puede hacer nada. Si les ofrecen contratos mucho mayores a los que tú puedes llegar...

-¿Salen las cuentas?

-Sí. El año pasado el déficit fue importante, pero lo superamos. Yo lo digo con total claridad: como detrás mía no hay ningún mecenas, cuando hago un presupuesto tengo que cuidar mucho que los ingresos no sean superiores o solo muy poquito con respecto a las pérdidas. Este año van bien y seguramente acabaremos en positivo de unos diez o quince mil euros.

"Pero es que eso es ley de vida, en el fútbol sala y en el fútbol. Si les ofrecen contratos mucho mayores a los que tú puedes llegar..."

-¿A cuánto se ha ido el presupuesto de esta temporada?

-Pues andaremos en torno al millón de euros y lo vamos a cubrir, pero todos sabemos cómo es el pago de las subvenciones. Yo el 30 de junio tengo que tener liquidados a jugadores, autocar, hoteles... mientras que hay subvenciones que llegarán en febrero del año que viene. Cuando acabe de cobrar todos los ingresos de este año, pues saldrá en positivo, pero el problema es la falta de tesorería, de liquidez.

-La campaña de abonados no salió como se esperaba. Mucha gente se quejó de los precios. ¿Cree que se equivocaron?

-Yo creo que no. Perfectos no somos, pero yo principalmente le echo la culpa a la pandemia, que nos ha hecho cambiar los hábitos. Hasta que vuelva la gente a la normalidad y poco a poco se recupere. Este año, pues sí, fracasamos porque esperábamos dos mil socios y nos hemos quedado en la mitad, pero confío en el que el año que viene, con cambios, el asunto mejore. Ya cada abonado tendrá su asiento fijo, cosa que no podíamos hacer con la pandemia por el tema de las separaciones. Ahora cada abonado tendrá su asiento, y también queremos ser comprensivos con los chavales y que tengan precios asequibles. Lo que no voy a cambiar es la política de precios de las entradas. El que quiera ver al Barcelona tendrá que pagarlo. Lo que sí haremos es dar una vuelta a los precios de los abonos.

-Entiendo que habrá alguna prebenda para los que ya tienen su carné.

-Sí, todo se hablará. Al menos darles ventaja y preferencia para escoger sitio en Vista Alegre.

-A principio de temporada calificó a su cuadro técnico como el mejor de la Primera División. ¿Seguirá teniéndolo en la temporada que viene?

-No, todos es difícil. Sobre todo por Juanda (Belmonte), el preparador físico, que se irá a Murcia porque se casa este verano y su mujer trabaja allí. Con Josan González no hay problema porque tiene contrato. El caso del argentino Emanuel Santoro ya veremos si puede seguir o no. Esperemos en todo caso que los que vengan sean tan buenos como los que ha habido hasta ahora.

"Este año, pues sí, fracasamos porque esperábamos dos mil socios y nos hemos quedado en la mitad, pero confío en el que el año que viene, con cambios, el asunto mejore"

-El eje de toda la política deportiva seguirá siendo Josan González, algo más que un entrenador en el Córdoba Futsal.

-Sí, sí, sí... El dúo que forman él y Rafa García como director deportivo es el máximo responsable del éxito del club. Los que no sabemos del asunto deportivo tenemos que apoyarles y velar por que entren en los números económicos.

-La proyección de jugadores se puede trasladar también al banquillo. Josan ha cogido mucho peso en el gremio de los entrenadores.

-Claro, pero muchas veces lo importante no es ganar más dinero sino estar a gusto en un sitio. Evidentemente a todos nos gusta ganar dinero, que es por lo que trabajamos, pero es fundamental que él se sienta querido, que decide. Hay otros clubs en los que el entrenador es un alineador. Aquí, tanto para altas como para bajas, el que decide es él. Confiamos ciegamente en su criterio y tiene completa libertad para decidir quién tiene que ir con él en el barco.

-Para el curso que viene habrá bastantes cambios.

-Bastantes... Yo calculo que serán unos cinco, seguramente. Un treinta y tres por ciento. Es bueno conseguir que algunos, aunque no sean cordobeses, como Pablo Del Moral, Zequi o Jesulito, echen raíces aquí. Se han involucrado muy bien.

-Y lo de siempre: ¿recuperación de cordobeses?

-Eso es muy complicado. Le hemos tirado la caña a todo el mundo.

-La brecha económica.

-Sí, sí. A alguno le llegamos a decir que cuánto quería, pero nos contestó que tenía unas cifras a las que no podíamos llegar.

-¿Habrá fichajes de renombre, tipo Miguelín?

-Miguelín es único. Él va a seguir con nosotros, tiene contrato. Si se van hombres relevantes, pues vendrán otros importantes. Vamos a ver, es que es muy difícil mantener el nivel de una plantilla como la que se ha hecho este año. El tema es que con los recursos que tenemos podamos traer jugadores de nivel. Vendrán algunos consolidados, pero otros serán apuestas. Si salen, fenomenal. Pero hay que jugársela. Yo confío en que vamos a tener una gran plantilla, a pesar de que la de este año ha sido muy importante.

-El Córdoba Futsal está consiguiendo peso dentro del fútbol sala español.

-Tenemos que saber que el fútbol sala está donde está. A veces nos creemos el ombligo del mundo, pero luego te das cuenta de que no le interesas a nadie. El domingo pasado se jugó la final de la Champions de fútbol sala, se entró en la prórroga y en la televisión cortaron la emisión para poner un partido de Segunda División de fútbol. Tenemos que ser conscientes de lo que somos. El deporte rey es el fútbol, nos guste más o menos. Es bonito que en Córdoba haya despuntado el fútbol sala y ojalá destacaran otros, pero siempre viviremos a la sombra del fútbol.

"Miguelín es único. Él va a seguir con nosotros, tiene contrato. Si se van hombres relevantes, pues vendrán otros importantes"

-La sintonía con el Córdoba CF es evidente. ¿Llegará el momento en que haya una unión completa?

-El mismo club no sé hasta qué punto. Pero acuerdos, todos los del mundo. La sintonía es máxima. Yo estoy siempre en el palco de El Arcángel y Javier González Calvo siempre que puede viene a vernos. Nos tienen un despacho cedido en El Arcángel. Queremos unirnos todavía más y que las relaciones sean buenas, como deben de ser. Nosotros sabemos que somos el hermano menor. Siempre digo que estamos orgullosos de llevar el escudo del Córdoba CF en el pecho. Por circunstancias, ahora está donde está, pero que un club modesto como nosotros pueda llevar ese escudo en Primera División nos hace sentir orgullo. Representamos a nuestra ciudad, que es a lo que debe aspirar cualquier equipo porque el deporte es un gran altavoz social. Si el Córdoba Patrimonio de la Humanidad está en Primera División se nombra a nuestra ciudad fuera de ella. Este domingo viene el Barcelona, se retransmite el partido... y eso es importante para nuestra ciudad en unas fechas en las que tenemos la fiesta de los Patios.

-¿El Córdoba Futsal es ya sentido como parte de la ciudad o eso es una carrera de fondo?

-Yo te puedo decir que raro es el día que no te para la gente por la calle y te dan ánimos. Gente que no conoces de nada te da la enhorabuena. Cuando tienes bajones, porque esto los tiene también, el hecho de que te feliciten y te apoyen te hace ver que estás llegando al corazón de los cordobeses. Hay muchos cordobeses que no saben que tenemos un equipo de fútbol sala en Primera División, pero los que lo saben lo valoran. Fíjate cómo está el deporte en general en Córdoba. Que estemos en la máxima categoría y no un año, sino asentados, es algo que tiene mucho valor.

-Esta semana llega el Barça, campeón de Europa. Un partido muy simbólico.

-Lo vemos como una fiesta. De cien partidos le puedes ganar uno y ya lo hicimos el año pasado, así que la estadística habla en contra nuestra completamente. Nosotros, en Córdoba, no tenemos por desgracia eventos relevantes. Aquí se paga para traer eventos de este nivel. Se han pagado cantidades enormes para que equipos de ligas superiores vinieran aquí para jugar un amistoso. Ahora tenemos a un equipo de Córdoba enfrentándose en partido oficial a un campeón de Europa como el Barça. No voy a decir el nombre, pero cuando estábamos en Segunda o Segunda B le pedí precio a un club relevante para que viniera a jugar un partido. Me dijeron que querían una cantidad, un porcentaje de taquilla... Me vaciló tanto que le dije: "Un día vendrán ustedes a jugar aquí sin tener que pagarles". Y luego se hizo realidad. ¿Cuántas veces no se ha pagado por espectáculos de un día? Lo que hacemos desde el Córdoba Patrimonio es garantizar quince espectáculos de Primera División. Ojalá en baloncesto pudiéramos tener también a lo mejor de España. Por eso tenemos que promocionar que sigamos creciendo.

-Que el Córdoba CF ascienda beneficia a todo el mundo.

-Claramente. A la ciudad, sobre todo. Al estar en una categoría superior, tienes más altavoz. Que suba el Córdoba CF es positivo para todo el mundo y para los que somos cordobesistas, más todavía.

"Siempre digo que estamos orgullosos de llevar el escudo del Córdoba CF en el pecho. Representamos a nuestra ciudad, que es a lo que debe aspirar cualquier equipo porque el deporte es un gran altavoz social"

-Si el Córdoba CF entrara de nuevo en el fútbol profesional podría haber una sinergia mayor que ahora.

-Hombre, si estuviera en Primera División y con los presupuestos que se mueven, una partida minúscula nos pondría a nosotros en unas condiciones ideales. Mira, el Barcelona, el Betis y el Levante son equipos de fútbol sala que forman parte del club de fútbol. El Xota tiene un convenio con Osasuna, que le aporta dinero cada temporada. Lo bueno del fútbol sala es que es un deporte barato. A nuestro presupuesto le metes 200.000 euros y tienes un salto de calidad para fichar dos o tres jugadores top. Ganar la Liga no la vas a ganar, pero sí pelear por estar arriba y en posiciones muy bonitas. Estamos hablando que no es dinero para un equipo de fútbol, pero para nosotros es un mundo.

-Lo que sí parece claro es que irán ligados de una u otra manera con el Córdoba CF.

-Yo soy el pequeño y siempre que mi hermano grande quiera que vaya con él, pues voy a fin del mundo. Vamos a ir de la mano siempre. Con Javier (González Calvo) mis relaciones son fenomenales. Tendremos que ver ahora que están en una categoría más alta y estoy convencido de que la unión será todavía mayor.