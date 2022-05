El Ciudad de Lucena calibra sus armas para el 'playoff' de ascenso a Segunda RFEF

El Ciudad de Lucena se encuentra ante los últimos días de preparación para su primera eliminatoria en los playoffs de ascenso a Segunda RFEF, que tendrá lugar este domingo en el Francisco Muñoz Pérez de Estepona (12.00 horas) frente al Xerez CD. La cita a partido único contará con una remesa de 1.400 entradas para el cuadro celeste, que espera estar acompañado por su afición en su lucha por el único objetivo que queda esta campaña: dar el salto de categoría.

El calendario del plan de trabajo ha dado espacio para que varios miembros de la plantilla compartan sus impresiones durante la semana, avisando de que no conciben otro desenlace que no sea el de superar al cuadro jerezano. “Que Lucena entera sepa que nos vamos a dejar la vida por darle lo que se merecen. No somos 11, somos 43.000”, ha manifestado Antonio Fernández, uno de los baluartes lucentinos. “Somos conscientes de la dificultad del Xerez, pero estamos preparados y analizando cada detalle con dedicación”, ha subrayado también Julio Rico.

El equipo ha pasado del dicho al hecho y en sus últimas sesiones de trabajo ha evidenciado un ritmo e intensidad vertiginosos. No es para menos, pues los de Dimas Carrasco afrontan el partido más importante después de una temporada compleja y con un último tramo lleno de altibajos. “El balance es muy positivo y el equipo ha rayado a un gran nivel durante toda la temporada. Pero, queremos más. Estamos preparados para los play off”, ha avisado el técnico ecijano.

🏋‍♂ 𝙀𝙉𝙏𝙍𝙀𝙉𝘼𝙈𝙄𝙀𝙉𝙏𝙊 | ¡Seguimos trabajando para llegar a tope al duelo de... 𝙥𝙡𝙖𝙮-𝙤𝙛𝙛! ¡𝙑𝙖𝙢𝙤𝙨 𝙢𝙞 𝙇𝙪𝙘𝙚𝙣𝙖𝙖𝙖𝙖! 💪💙 pic.twitter.com/eP3bXQe9L2 — C.D Ciudad de Lucena (@ciudaddelucena) 4 de mayo de 2022

La entidad también ha aprovechado para recordar que ya está disponible la reserva de su autobús gratuito hasta Estepona, que podrá ser gestionada en Videoluc TV. Las entradas para el encuentro, con un precio de 10 -fondos- a 12 euros -tribuna- dependiendo la localidad del asiento, también pueden seguir adquiriéndose a través de la página web de la Federación Andaluza.