El Córdoba Futsal lleva su versión más inconformista a Zaragoza

Ocurra lo que ocurra a partir de ahora, el Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad ha certificado su crecimiento con la mejor temporada en Primera División. Resolvió el asunto de la permanencia -una angustia en las ediciones anteriores- con total solvencia y ahora, a falta de seis jornadas, aborda un desafío mayor. "Si logramos el primer objetivo, que es seguir en Primera, y nos encontramos con opciones reales... las pelearemos". Así lo expresó Josan González cuando el aroma del play off empezaba a notarse en Vista Alegre. Esa situación ya ha llegado. Y ante el Emotion Zaragoza (sábado, 13.30, Pabellón Siglo XXI, LaLiga Sports TV) habrá un test de primera magnitud.

El técnico cordobesista ha encontrado en su equipo la respuesta que buscaba. Después de la pifia casera ante el Manzanares (2-5), que levantó ampollas por la pésima imagen ofrecida, el Córdoba se levantó con dos resultados impactantes: logró vencer en Murcia a ElPozo Costa Cálida (0-2) y después noqueó, con una buena carga de épica -gol en el último segundo de Miguelín-, al Jaén (3-2) en el derbi andaluz. En Zaragoza encontrarán a un adversario de otro perfil y en unas circunstancias complejas. "Sabemos que es un partido muy difícil ante un rival que se está jugando algo tan importante como la permanencia", reconoce Josan González, que advierte que "ellos tienen este partido marcado en rojo en el calendario y van a saltar al campo con una intensidad brutal", por lo que se verán obligados a "igualarles en eso" porque "nosotros también nos estamos jugando algo muy importante".

El Córdoba, con 33 puntos -a uno del play off, que marca el Jaén con 34-, encara el duelo en Zaragoza con ganas de reivindicarse. Josan espera poder recuperar a alguno de los puntales que en los últimos encuentros no han podido ser alineados por lesión, como su pívot goleador Kazuya Shimizu o el experimentado cierre Pablo Del Moral. Esas relevantes ausencias no mellaron el nivel competitivo del Córdoba, que exprimió más que nunca su espíritu colectivo para sacar adelante dos partidos clave en la reorientación de su final de temporada. Los dos triunfos enlazados han disparado la moral blanquiverde en un tramo de alta exigencia. Después de la visita al pabellón aragonés empezarán a trabajar el duelo en Vista Alegre ante el Barça, el próximo fin de semana. Luego tendrán un par de viajes -Movistar Inter (21 mayo) y Levante (24 mayo)-, para cerrar contra el Aspil Ribera Navarra en casa (28 mayo) y poner el broche a la fase regular en la caldera del Viña Albali Valdepeñas (4 junio). Dos compromisos caseros y cuatro lejos de Vista Alegre con un sueño abierto.

⚽️ Nuestra primera plantilla, ya en tierras aragonesas, finaliza la sesión de activación en el Pabellón Siglo XXI, escenario el sábado del duelo ante el @ADSala10. #ZaragozaCordobaPatrimonio #LNFS pic.twitter.com/pvR5QBNQZk — Córdoba Patrimonio de la Humanidad (@CordobaFutsal) 29 de abril de 2022

Un rival en fase emergente

El Emotion Zaragoza ha experimentado una mutación en las últimas semanas, coincidiendo con su cambio en el banquillo. Jorge Palos, que ejercía como segundo, cogió el testigo del destituido David Marín y el revulsivo ha sido inmediato. Han ganado dos de sus últimos tres partidos, el último de ellos con un fuerte impacto: se impusieron por 0-3 en el Palau Blaugrana ante el Barça, líder dominante de la categoría.

Los maños están sosteniendo un pulso con el Real Betis Futsal, que de momento están controlando con cierta suficiencia ante el declive bético. En Heliópolis tratan de evitar el desplome de su titular en fútbol sala y esta misma semana han despedido a su técnico, Juanito Cupim, para sustituirle por Ramón Martínez, técnico del filial, hasta el final de temporada. Ante el primer tropiezo bético o el acierto del Córdoba, los de Vista Alegre tendrán la permanencia matemática.