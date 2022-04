Ritmo, buen ambiente y mucho compañerismo. La primera fase de la Liga Genuine Santander arrancaba este fin de semana para el campeón, el Córdoba CF Genuine, con un espectacular 'stage' en las instalaciones de Mareo -sede de la cantera del Sporting de Gijón- para albergar sus tres primeros compromisos de la competición. Los blanquiverdes fueron de menos a más en esta triple jornada, de la que se llevaron dos derrotas ante el Getafe (2-0) y Fuenlabrada (2-0), y una gran victoria en su último partido ante el Real Oviedo (2-1).

Los cordobeses, además, consiguieron una alta puntuación en la parcela del fair play de juego, apuntándose hasta 89 de los 90 puntos posibles para alzarse como el cuarto mejor equipo de la tabla que cuantifica este aspecto.

La vuelta del campeón

El Córdoba Genuine volvía a la competición en la que se coronó campeón apenas unos meses después. Los blanquiverdes, absolutos ganadores de la pasada edición de la Liga Genuine Santander, retomaban el ritmo sobre el verde de la mano de una cuarta temporada con más equipos que nunca. Los Fundació Barça, CF Fuenlabrada, SD Ponferradina, UD Ibiza, FC Cartagena y Burgos CF, fueron las nuevas incorporaciones.

Hasta 18 de los 42 conjuntos participantes acudieron a las instalaciones de la Escuela de Fútbol de Mareo para competir en la primera fase de Gijón, donde se celebraron 27 partidos disputados por casi 300 jugadores, jugadoras y miembros de los distintos cuerpos técnicos. Los blanquiverdes, por supuesto, tuvieron su dosis de protagonismo.

El estreno llegó frente al Getafe, aunque el desenlace no fue el deseado. Tras un partidazo por parte de ambos, el resultado acabó con un 2-0 a favor de los madrileños. Pero no pasaba nada, solo era el ensayo. En esa misma tarde disputaron la segunda jornada, contra un Fuenlabrada que también tuvo serias dificultades para superar a los califas, pero que terminó sellando otro 2-0 para cerrar el sábado. No fue hasta el domingo, ya entonados, cuando los blanquiverdes se alzaron con su primera victoria del curso, tras un duelo magnífico ante el Real Oviedo que terminó llevándose el Córdoba CF por un ajustado 2-1.