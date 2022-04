Mientras sigue la incertidumbre sobre qué temperatura habrá en 2030, la que no para de bajar es la de la candidatura olímpica de Cataluña y Aragón para los Juegos de Invierno de ese año. Si el lunes el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, que aseguraba que le habían "alarmado" las declaraciones en 'El Periódico de Catalunya, medio que pertenece al mismo grupo editorial que este diario, de Mònica Bosch, coordinadora de la candidatura Barcelona Pirineus 2030, este martes ha sido el presidente aragonés el que ha subido un poco más el fuego olímpico.

Javier Lambán ha vuelto a la carga, afirmando que su gobierno "no puede aceptar por dignidad" el proyecto validado por el COE, CSD y Generalitat, calificando de "desafío" la reunión del pasado 1 de abril. El Secretario de Estado para el Deporte, José Manuel Franco, la 'consellera' de Presidència de la Generalitat, Laura Vilagrà, y el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, validaron hace tres semanas "la propuesta presentada, debatida y acordada por la Comisión Técnica" ante la silla vacía que había dejado Aragón.

"Aragón ha actuado con lealtad al COE y a España. Los Juegos de 2030 son una oportunidad que no puede perder, pero no puede aceptar la propuesta por dignidad y por no perder la capacidad de competir con el Pirineo catalán. El acuerdo que el presidente del COE y Generalitat de Cataluña me parece un insulto a la inteligencia", ha afirmado Lambán en los Desayunos Informativos de Europa Press, donde ha anunciado que se presentará a la reelección. La transcripción del acto que ha hecho la agencia, en que cambiaba Generalitat por señorita, ha llevado al ejecutivo catalán a atacar a Lambán.

Unas palabras que han tenido respuesta desde la Generalitat. "¿La 'señorita' de Cataluña', presidente Lambán? Un 'clásico' cuando se acaban los argumentos (o no se tienen) y sale la vena machista rancia. Este #machismo debe dejar de ser normal y es especialmente indigno cuando quien lo hace es un cargo público 👎", ha asestado la 'consellera' de Igualtat i Feminismes, Tània Verge.