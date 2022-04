El Córdoba Futsal: cuestión de voluntad para resurgir ante ElPozo Murcia

De la gloria al infierno hay un paso. Es un fenómeno continuo en el deporte y que el Córdoba Futsal ha vivido en sus propias carnes. De empezar la primera vuelta como un tiro -e incluso alzarse con el liderato- a atravesar un presente incierto. Ese es el camino que ha tocado vivir a los de Josan González en este momento tan delicado de la temporada. “Hemos tocado fondo como grupo”, comentó el pontanés tras la dura derrota ante el Manzanares (2-5). Por ello afrontan uno de los partidos más complicados del curso en un escenario complejo, aunque con un único objetivo en mente: “Recuperar la esencia de equipo”.

La cita no llega ni en el mejor momento ni ante el rival más propicio, pero lo hace en una fecha que será crucial para el devenir del cuadro blanquiverde. Su adversario no será otro que ElPozo Murcia (Palacio de Deportes de Murcia, 19.00 horas), equipo frente al que todavía no saben lo que es puntuar desde que pisaron la Primera División hace tres años.

A salir de la mala racha

El vestuario llega tocado y Josan González ya ha avisado de que para reencontrarse con su mejor versión hará falta mucha autocrítica. Es algo que se apreció en el pasado partido en Vista Alegre y que se denota en la mala racha de resultados que arrastra el equipo. Pese a todo, el cuadro blanquiverde ha conseguido sacar ciertas rentas de las últimas fechas -empates ante Betis, Santa Coloma o Cartagena- e incluso optar a haber cosechado algo más que la derrota ante el propio Manzanares. Sin embargo, es una fórmula que no vale para esta cita, pues ElPozo es uno de esos equipos que tiene la calidad suficiente para castigar cada desconexión. “Debemos estar con los cinco sentidos en la pista, intentar no relajarnos y no dar mucha bola al Pozo, porque es un equipo que cuando te despistas te penaliza mucho", ya advertía Miguelín en la previa. “Considero que si alguna vez tenemos posibilidades de sacar algo en Murcia es ahora”, apostilló Josan.

Y partiendo de esa receta ha de actuar el Córdoba Futsal, que debe tirar de orgullo y voluntad para resurgir ante uno de los colosos del fútbol sala. Los de Diego Giustozzi llegan atravesando una temporada atípica para sus intereses: vienen de perder con polémica en la final de la Copa de España frente al Barça en los penaltis y también de hacerlo frente a los catalanes en su pasado encuentro de Liga en el Palau (2-1). Son sextos clasificados con 38 puntos y no podrán contar para la cita con el habilidoso atacante brasileño Taynan Da Silva, sancionado con 15 partidos tras propinar un cabezazo a uno de los árbitros en la final de Copa. Paralelamente arrastran una gran racha como local, pues todavía no han perdido ante su público en lo que va de año, claro síntoma de mejoría en un curso que empezaron de forma dubitativa.

El regreso a Murcia

El Córdoba Patrimonio de la Humanidad tiene un pasado fuertemente entrelazado con los murcianos, con los que guarda un gran historial de relaciones en forma de jugadores cedidos y fichajes. La cita, indudablemente, será especial por su contexto, aunque aún más para muchos de los futbolistas y cuerpo técnico que volverán a la que un día fue su casa.

El propio Miguelín es el mejor ejemplo, fichado esta misma temporada del cuadro charcutero tras una década de incontables éxitos nacionales e internacionales al frente de los granas. Josan González también llega en un escenario parecido, habiendo sido técnico del segundo equipo murciano, ElPozo Ciudad de Murcia, durante otros cinco años y habiéndose embolsado dos títulos de Segunda División y un trofeo al mejor entrenador.

También están los casos de Ricardo e Ismael, ambos cedidos por la entidad charcutera hasta final de temporada. El de Librilla, además, cumpliendo su segunda temporada en la entidad capitalina. Por último también vivirán un encuentro emotivo Shimizu y Alberto Saura, ambos ex jugadores del filial del cuadro murciano y que recalaron en la entidad cordobesa precisamente por su anterior relación con Josan González durante sus respectivas etapas.

Bajas en la convocatoria

La cita no contará de nuevo con Pablo del Moral y Shimizu. El mostoleño se cayó de la convocatoria a última hora, antes del pasado encuentro ante el Manzanares. El japonés tampoco se vistió de corto en el pasado duelo de Vista Alegre. Estas ausencias han provocado la convocatoria de Iván, uno de los jugadores del filial que lidera su grupo de Tercera.

El resto de la plantilla sí parece afrontar la cita en buen tono físico, por lo que a expensas de sorpresas, podrán volver a estar todos disponibles para los planes de Josan González de cara al choque.