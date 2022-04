Las cuentas del Córdoba B y Lucena para la última jornada en la Tercera RFEF

El Córdoba CF B y el Ciudad de Lucena llegan a la última fecha del calendario de la Tercera RFEF con la oportunidad de sellar su pase al próximo playoff de ascenso. Ambos equipos empatan a puntos y son los actuales 4º y 5º clasificados. También dependen de sí mismos, por lo que no deberán esperar ningún resultado externo si consiguen la victoria en sus respectivos partidos, que se disputarán en horario unificado (domingo, 12.00 horas). Su única preocupación recaerá en el Gerena, que tras golear en su pasado duelo ante el Conil (6-0) ha metido aún más presión a la pelea por uno de estos dos últimos billetes a la fase de promoción. Si alguno pierde en la próxima jornada y los sevillanos ganan, ellos ocuparían esa plaza. El filial del Córdoba CF visitará al Utrera y el Ciudad de Lucena recibe al Cartaya.

La lucha no puede estar más apretada, ya que tanto blanquiverdes como lucentinos empatan entre sí y en su golaverage particular con el cuadro gerenense. De ganar ambos sus compromisos no tendría importancia -más allá del orden en la fase de ascenso-, incluso si ambos o alguno perdiese tampoco, pero de darse tablas en ambos choques se daría un triple empate. En este contexto saldría beneficiado el equipo con mejor margen de goles al acabar la jornada, lo que curiosamente también parte muy parejo. El Córdoba B es el mejor posicionado actualmente, con un +21 a favor, mientras que Ciudad de Lucena y Gerena también igualan en este aspecto, con un +19 que deja todo abierto.

Ninguno de los tres equipos debe hacer frente a un rival que se la juegue en esta última jornada, aunque el filial blanquiverde deberá rendir cuentas ante el segundo clasificado, el Utrera, que lleva casi tres meses sin perder como local. El Ciudad de Lucena y el Gerena lo tendrán teóricamente más fácil en sus citas, pues los celestes recibirán a un Cartaya ya salvado y los sevillanos acudirán al feudo del Cabecense, oficialmente descendido.

Pozoblanco y Salerm Puente Genil, sin nada en juego

Pedrocheños y pontanos afrontan la última jornada con total tranquilidad: ninguno se juega nada. Ambos acabarán el curso con una salida, pues en este pasado fin de semana ya disputaron su último partido como locales. El cuadro pozoalbense se medirá con el Rota, también salvado, y el conjunto rojillo lo hará ante el Xerez CD, con la posibilidad de hacerle un favor al Córdoba B o Ciudad de Lucena si se llevan los tres puntos de su visita a Chapín.

De cumplirse esta premisa y que blanquiverdes o lucentinos ganasen su partido, uno de los dos podría arrebatarle la tercera plaza a los jerezanos -favorable en caso de empate tras prórroga en el playoff-, aunque no podrían apearlo de la fase de ascenso, a la que ya se clasificó matemáticamente. Si ambos ganasen sus partidos y el Xerez perdiera, el tercer puesto se decidiría por la diferencia de goles, por lo que pasarían a ser automáticamente 3º y 4º clasificados y ambos se enfrentarían en la primera eliminatoria del playoff.