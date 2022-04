Luka Modric celebró la clasificación para las semifinales de la Liga de Campeones tras "una noche increíble" y un ejercicio de sufrimiento al que dijo que están acostumbrados, y apuntó como "clave" los cambios de Carlo Ancelotti para eliminar al Chelsea, vigente campeón de Europa.

"Es una noche increíble, otra vez un partidazo en el Bernabéu. Una derrota que sabe muy dulce. Hemos sufrido, pero no nos rendimos hasta el final. Seguimos creyendo porque a pesar del 0-3 no hicimos tan mal partido. El Chelsea metió todo lo que tuvo y nosotros seguimos confiando. Los cambios del míster cambiaron el partido", aseguró en Movistar+. “Nosotros estamos acostumbrados a sufrir. Nos pasó varias veces en partidos de vuelta de Champions. Lo importante es que hemos pasado y es difícil de describir las emociones de este partido”, añadió.

Modric fue decisivo dando el pase a Rodrygo con el que el Real Madrid reaccionó y mandó el partido a la prórroga. "Es un orgullo tremendo escuchar al público gritando mi nombre. Agradezco el cariño que me han dado desde el primer día que llegué aquí. ¿El futuro? No sé (ríe). Vamos a ir año a año".

Por su parte, Nacho calificó el 2-3 como una “pasada” que demuestra lo que “es el Real Madrid”, aunque aseguró que deben “mejorar muchas cosas”. “Increíble una noche más en el Bernabéu. Se nos puso la eliminatoria muy complicada y otra reacción espectacular del equipo. Se te pone la piel de gallina cada vez que vives noches así en el Bernabéu. Tenemos muchas cosas que mejorar, pero esto es el Real Madrid; nos enseñan a no rendirnos nunca. El día del PSG mucha gente estaba esperando para matarnos y hoy con el resultado en contra también”, dijo en Movistar+ tras el encuentro. “Lo que es el Real Madrid. Preparado para luchar por todo en los buenos y malos momentos. Aunque no hubiéramos pasado, el equipo dio todo hasta el final”, comentó.

Un Nacho que ponderó el nivel del croata Luka Modric a sus 36 años: “Es una pasada, un ejemplo para jugadores y la gente en general. Un jugador que tiene muchos años, pero es como el más joven del equipo. Ojalá siga muchos años con nosotros”, declaró.

Butragueño: “Ojalá el Atlético nos pueda acompañar en semifinales”

Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales del Real Madrid, comentó, tras el pase a semifinales de su equipo, que “ojalá” sea el Atlético de Madrid el que les acompañe en dicha ronda, para lo que tienen que remontar este miércoles el 1-0 de la ida contra el Manchester City. “Ojalá que el Atlético de Madrid nos pueda acompañar en semifinales. Sería estupendo para el fútbol español”, dijo en Movistar+ tras el encuentro. “Felicidades para todo el madridismo y los jugadores, que, como siempre, en los momentos más complicados han sacado el orgullo y lo que significa esa camiseta y el escudo para dar la vuelta a una situación muy adversa”, declaró. “Sabíamos que enfrente teníamos a un equipo muy peligroso, campeón de Europa; pero una vez más pasa algo en este estadio con esa camiseta, y los jugadores son capaces de superar toda adversidad. También me gustaría dar las gracias al público porque en el peor momento han empujado a los jugadores y eso es muy importante para nosotros. Hemos vivido otra noche mágica gracias al público y al corazón de los jugadores”, analizó.

Además, Butragueño ensalzó a Carvajal, quien jugó de central desde el minuto 88 por la lesión de Nacho Fernández. “Es un ejemplo de lo que es el Real Madrid. Un jugador que creció con nosotros y conoce nuestros valores. En un partido decisivo juega en una posición en la que no sé si ha jugado ahí antes y se ha comportado como un león; esto es el Real Madrid”, valoró.

Rudiger: "No muchos equipos pueden venir aquí y dominarles"

El alemán Antonio Rüdiger, defensa del Chelsea, se mostró orgulloso de su equipo pese a caer eliminado en el Santiago Bernabéu, donde aseguró que "no muchos equipos pueden venir aquí y dominarles". "Lo positivo es que no nos hemos rendido, pero en el cómputo de los dos partidos si cometes el tipo de errores que cometimos te castigan", indicó en declaraciones a BT Sport. "El plan de juego era encontrar a nuestros números 10. Con Rubén (Loftus-Cheek) y Mason (Mount) pudimos encontrar espacios y conseguimos el gol. Controlamos el juego y no entramos en pánico. Creo que lo hicimos bastante bien. En la segunda parte, marcamos goles e hicimos todo lo que pudimos", apuntó el zaguero germano. "Era un partido a vida o muerte para nosotros. Antes del partido, no mucha gente creía que íbamos a llegar a ir ganando por 3-0. Pero luego salió a relucir su clase individual a través de Modric y Benzema".