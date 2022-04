Rafa Nadal no participará en el Barcelona Open 2022 y no podrá revalidar el título logrado el pasado año. El balear no se ha recuperado de la lesión de costilla que sufrió en el Masters 1.000 de Indian Wells.

El entorno de Rafa confirmó su ausencia en el ATP 500 barcelonés a través de un comunicado: "Rafa se ha dado de baja en la lista de participantes del torneo de Barcelona. No sabemos todavía cuándo será su primer torneo en tierra batida. Esperamos que sea pronto". Sin Montecarlo ni Barcelona El doctor Ángel Ruiz Cotorro ya adelantó que Nadal estaría inactivo entre cuatro y seis semanas para recuperarse de sus dolencias en las costillas. El próximo torneo en el calendario del manacorí sería el Masters 1000 de Madrid, que se disputa del 1 al 8 de mayo. La semana siguiente se disputa el Masters 1000 de Roma, la antesala de Roland Garros que arranca el próximo 22 de may.