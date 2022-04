El Cajasur Deportivo Córdoba se pondrá este martes al día de partidos aplazados recibiendo al Roldán B a partir de las 20.00 horas en Vista Alegre. El conjunto cordobés afrontará un choque correspondiente a la décima jornada de la Segunda Nacional femenina de fútbol sala.

El partido tendrá lugar finalmente tras tres intentos anteriores de celebrarse sin éxito. Primero no pudo jugarse el 18 de diciembre por positivos en covid-19 del equipo cordobés. Posteriormente tampoco pudo celebrarse el 9 de enero, entonces por positivos en la escuadra murciana. El 12 de febrero, igualmente no se disputó, en aquella ocasión al no presentarse el Roldán B en Vista Alegre, alegando que tenía casos positivos. La Federación Española no dio inicialmente el consentimiento al cambio de fecha, pero tras el recurso que presentó el Roldán, decidió que tenía que jugarse otro día.

El choque entre cordobesas y murcianas, al tardar tanto en jugarse, va a celebrarse 18 días antes del choque entre ambos correspondiente a la segunda vuelta, previsto para el 30 de abril.

Las cordobesas vienen de perder el pasado sábado por 2-1 en la pista del Melilla Torreblanca B, una derrota que le ha dejado en la zona templada de la tabla, con la salvación encarrilada pero a 9 puntos de la segunda y última plaza de ascenso que ocupa el cuarto, el Villanovense, ya que no pueden subir el segundo, el Torreblanca, y el tercero, el Roldán, al ser filiales. Por tanto, necesita este martes los 3 puntos para situarse a 6 puntos del Villanovense y seguir en la lucha por la fase de ascenso.

Rocío Gracia ya tiene el alta

El entrenador deportivista, Juanma Cubero, reconoce que con tres días entre los dos últimos partidos apenas ha podido preparar expresamente este próximo encuentro, ya que "las circunstancias son las que mandan y al final, con tan pocas horas de margen entre ambos partidos, hemos decidido dar día libre este lunes tras el largo viaje a Melilla antes del partido ante el filial del Roldán, que también va a ser difícil".

En cuanto a los efectivos disponibles, el técnico cajista asegura que "Rocío Gracia tiene ya el alta, aunque por decisión técnica suponemos que aún no irá convocada". La jugadora cordobesa lleva fuera del equipo desde hace 4 meses al lesionarse en el partido de Copa de la Reina contra el Atlético Torcal.

Respecto al partido frente al filial del Roldán, Cubero espera un encuentro intenso, porque "sabemos que el Roldán B está luchando por el título de liga, y en ese sentido tenemos que ser fuertes para seguir luchando por las opciones que podemos tener en la lucha por el play-offs, habida cuenta de que hay varios equipos filiales arriba".