El Ángel Ximénez se reencuentra con la victoria al ganar al Anaitasuna por 29-26 (12-13). Igualdad total prácticamente durante todo el partido, donde la iniciativa en el primer tiempo fue para los navarros y en el segundo para los pontanenses, con un final de partido no apto para cardiacos. Dos puntos de oro para el Ángel Ximénez.

El buen trabajo defensivo, unido a una soberbia actuación de De Hita en la portería y el buen hacer ofensivo en el segundo tiempo de los jugadores pontanenses hicieron posible una victoria importantísima frente a un rival de mucha entidad.

Con intercambio de goles comenzaba el partido donde los protagonistas goleadores eran Juan del Arco por parte navarra y Javi García por los pontanenses. Desde el minuto cuatro y hasta el doce, el equipo pontanés no conseguía marcar. Unas veces Bar, con sus paradas, y otras veces el poco acierto en lanzamientos desde los seis metros hizo que se marcharan con tres goles de ventaja, 3-6. A partir de aquí el Ángel Ximénez se acercó al marcador y en el minuto dieciséis la desventaja sólo era de un gol, 7-8. A falta de seis minutos para el descanso de nuevo los pamplonicas se iban de tres goles, para llegar al descanso con una mínima ventaja, 12-13.

Intensidad en el segundo tiempo

Con intensidad defensiva y mayor acierto ofensivo comenzaba el segundo tiempo, donde los de Paco Bustos empataban de nuevo al minuto de este periodo y a los diez minutos tener una ventaja de dos goles, 18-16. Pero en apenas un minuto de nuevo el Anaitasuna conseguía empatar con Aitor García, como máximo valedor.

A ocho minutos para el final, con empate a 21, Paco Bustos pedía su segundo tiempo. Mitic, de nuevo adelantaba a su equipo, y más tarde lo haría Joao Pedro. Quique Domínguez pedía su segundo tiempo. Nervios y más nervios en el campo y en la grada. Mientras tanto, un gran De Hita paraba un lanzamiento desde los seis metros y Mitic, conseguía adelantar de nuevo a su equipo con dos goles.

Con un gol de ventaja, 24-23, para el Ángel Ximénez se entraba en los últimos cinco minutos. La suerte no estaba con el equipo local, que con tres lanzamientos a la madera en tres ataques no tuvo su recompensa. A tres minutos, David Estepa ponía los dos goles de ventaja, pero la respuesta fue inmediata de los navarros. Con cuarenta y cinco segundos para sentenciar, Luisfe marcó gol, jugándosela con el pasivo. Pero la alegría no terminaría aquí porque en el último segundo De Hita marcaba su gol para redondear su noche.

Ficha técnica

29 - Ángel Ximénez Puente Genil: Álvaro de Hita (1), José Cuenca (1), Joao Pedro Silva (6), Marcio Silva, Djukic, Mitic (6) y Felipe Borges (1) -equipo inicial-, Konecny (ps), Javi García (4, 1p), Luisfe Reina (1), David Estepa (4), Spiljak, Pomeranz (1) y Xavi Tuà (4).

26 - Helvetia Anaitasuna: Bar, Eduardo Fernández, Gastón (3), Meoki (4), Del Arco (3), Chocarro () y Aitor García (6) –equipo inicial–, Cancio (ps), Pereira (3, 2p), Bazán, Etxeberría, Mikel Redondo (2), Ander Izquierdo (1), Ortiz, Martín Ganuza (4) y Bonanno.

Árbitros: Jesús y Jorge Escudero Santiuste. Excluyeron a los pontanos Marcio Silva (1)y Xavi Tùa (1), y a los visitantes Chocarro (1), Pereira (1), Meoki (1) Fernández (2) y Bazán (2).

Parciales: 2-3, 3-5, 6-8, 9-11, 11-13 y 12-13 (descanso), 15-14, 17-16, 19-18, 21-20, 24-23 y 29-26.

Incidencias: Partido de la vigésimo tercera jornada de la Liga Sacyr Asobal, disputado en el pabellón Alcalde Miguel Salas.