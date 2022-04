Lo bonito de un derbi y la crudeza de una final. Ese es el escenario al que aterrizan celestes y rojillos en uno de los choques más importantes de su historia reciente (domingo, 17.00 horas, Manuel Polinario). La rivalidad lucentino-pontanesa siempre ha sido máxima, aunque adquiere un carácter especial si se da cuenta de lo que hay en juego. Ciudad de Lucena y Salerm Cosmetics Puente Genil examinan sus proyectos en una situación límite. Ninguno puede fallar. El playoff de ascenso en la Tercera RFEF, asomando ya en el inminente horizonte, es el objetivo de ambos, pero solo puede quedar uno vivo al término de la contienda.

El Ciudad de Lucena, sin margen de maniobra

Los de Dimas Carrasco tienen la urgencia de seguir puntuando de tres en tres. Tras los malos resultados cosechados en las últimas semanas, al cuadro aracelitano le han salido otros aspirantes a ocupar la quinta plaza. Uno de ellos es el Gerena, autor de la derrota lucentina hace dos jornadas (3-1) y el mejor posicionado -a tres puntos- para asaltar la fase de ascenso si los celestes fallan. Otro rival es el propio Salerm, situado a una distancia mucho más prudente que los gerenenses -a 10 puntos-, pero con todavía opciones matemáticas de dar la sorpresa si consigue un resultado favorable en el derbi. 2Es su última baza, ya no les sirve ni el empate y van a estar muy motivados", ha avisado el técnico.

El choque no llega en un buen momento para el Ciudad de Lucena. "Hemos perdido esa contundencia defensiva que nos caracterizaba", ha indicado Carrasco. Los aracelitanos atraviesan una crisis con dos frentes abiertos: la retaguardia y la delantera. La tarea de anotar y no encajar se está complicando en las últimas jornadas, en las que han cosechado tres derrotas y solo una victoria en apenas cuatro cruces. "El gol vale dinero. Si quieres hacer goles tienes que comprar jugadores y eso vale pasta, aquí no tenemos tanta, pero sí podemos ser contundentes a nivel defensivo", ha seguido señalando el ecijano como una de las claves para revertir la dinámica.

Los lucentinos llevan dos temporadas en el alero del ascenso. En la 2019/20 se toparon con un sólido Real Betis Deportivo en la final, mientras que durante el curso pasado no pudieron superar al AD Ceuta en semifinales. La nueva reválida pasará por comprobar si es cierto que a la tercera va la vencida, aunque para eso todavía queda tela por cortar. A falta de cuatro fechas para el cierre, no obstante, el Ciudad de Lucena tiene en su mano estar presente en la siguiente edición de los playoffs a Segunda RFEF.

La última bala del Salerm Puente Genil

En los pontanenses la situación es otra. Al cuadro de Juanmi Puentenueva ya solo le vale ganar todo y esperar resultados externos, por lo que ante el Ciudad de Lucena vive una final anticipada. Las últimas dos semanas han enrevesado su guion de mala manera, pero sigue contando con una gran oportunidad de recortar distancias a costa de un rival implicado. Las tablas entre ambos equipos en la primera vuelta (0-0), además, dejan abierto el capítulo del golaverage, por lo que los ribereños pueden encontrar una buena baza si consiguen sacar partido de este contexto.

El Salerm Puente Genil también estuvo presente en la última edición de la fase de ascenso, aunque contando con un desenlace idéntico al de sus vecinos. Tras un partido de poder a poder que acabó en prórroga ante el Xerez CD, los pontanenses fueron apeados de disputar la final de la promoción tras empatar 1-1 y haber cosechado una peor clasificación en el tramo regular de liga. En la temporada anterior también volvieron a quedarse cerca del premio, aunque en esta ocasión acabaron a tan solo dos puntos de la clasificación.

Los de Juanmi Puentenueva acusarán la importante baja de Brian Triviño, ya que el ariete no podrá ser alineado por la "cláusula del miedo" que todavía le vincula al conjunto lucentino. El delantero está cuajando una grandísima segunda vuelta, en la que acumula ya 13 dianas en los 14 partidos que ha disputado, por lo que los rojillos deberán afrontar el encuentro más decisivo de la temporada sin su principal argumento de cara al gol.

El resto de la jornada

Jornada de alto voltaje a cuatro fechas del cierre en la Tercera RFEF. El Córdoba B también se la jugará en su visita al Cabecense (domingo, 12.00 horas), mientras que el Pozoblanco tratará de certificar su permanencia en el recibimiento a otro rival complicado como el CD Utrera (domingo, 18.00 horas).

Los de Diego Caro vuelven al ritmo de competición tras una jornada de descanso. El cuadro blanquiverde continúa siendo el equipo que arrastra la mejor racha de todo el grupo, con seis victorias consecutivas, aunque necesita seguir puntuando para apuntalar su presencia en la inminente fase de ascenso a Segunda RFEF. Sin duda tendrá un ojo puesto en lo que pase en el derbi, ya que una hipotética victoria pontanesa les serviría para ganar margen de cara a los compromisos venideros. Como tercer clasificado con 53 puntos y 28 encuentros disputados, visitará el feudo del colista con una gran oportunidad de reafirmar su candidatura al playoff.

Enfrente asoma un Cabecense casi desahuciado. Al cuadro sevillano todavía le quedan opciones matemáticas de salvarse, aunque ha de rozar la perfección si quiere evitar el descenso.

El CD Pozoblanco se ha complicado la vida. El descalabro de la pasada jornada ante un Tomares con diez (3-2) ha hecho que el combinado dirigido por Juan Antonio Cobos se presente en una situación incómoda. Tras siete jornadas alternando empates y derrotas, se encuentran a tan solo cinco puntos del descenso, aunque con un partido menos. Son undécimos, con 30 puntos y 28 partidos disputados, por lo que con dos victorias en lo queda certificarían matemáticamente la permanencia en la Tercera RFEF.

El Utrera llega al Municipal con poco que hacer. Los hispalenses ya han echado el cierre a la segunda plaza y, aunque todavía cuentan con opciones matemáticas de hacerse con el liderato, difícilmente podrán alcanzar la cifra de 73 puntos que marca el Recreativo de Huelva. Su reválida pasa ahora por seguir acumulando sensaciones de cara a lo que viene, por lo que ante el Pozoblanco buscarán prolongar su buena racha de cinco victorias consecutivas.