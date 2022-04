No hay hueco para la relajación en la liga Reto Iberdrola de fútbol femenino. Tras una semana inusual, en la que ambos equipos cordobeses saldaron con empate sus respectivos partidos, toca abordar otra jornada de cruces con las espadas en todo lo alto. El Córdoba Femenino recibirá la visita de un rival directo como es el Santa Teresa (sábado, 11.00 horas), mientras que el Pozoalbense buscará seguir puntuando en su complicada visita al feudo del Granadilla Tenerife B (sábado, 20.00 horas).

Córdoba Femenino - Cívitas Santa Teresa Badajoz

Una prueba de nivel tiene el cuadro blanquiverde. Las de Pepe Contreras no pudieron con un combativo Castellón en su cita a domicilio de la pasada jornada (2-2), por lo que afrontan la reválida casera con el objetivo de conseguir una victoria de efecto ante su inmediato perseguidor en la tabla. Situadas en la quinta plaza con 36 puntos y otros 22 encuentros disputados, al Córdoba Femenino no le vale otra cosa que no sea ganar para volver a meter tierra de por medio con la zona incómoda de la tabla. El liderato del Alhama, separado ya por 7 puntos y un partido, también comienza a escaparse a márgenes menos asequibles.

El CD Santa Teresa asoma lanzado. La escuadra pacense encadena una racha de empates y victorias alternas durante las últimas jornadas y lleva sin conocer la derrota desde el pasado mes de noviembre. Desde la sexta plaza y únicamente dos puntos -y un partido- por debajo del combinado califa, a las rojiblancas también se les presenta una oportunidad de lujo para asaltar la zona de permanencia en la Reto Iberdrola.

Granadilla Tenerife B - Pozoalbense

Las pedrocheñas llegan con sensaciones encontradas. Tras un partido totalmente loco ante el Madrid B en el Municipal (5-5), a las de Chico Serrano les toca imponer cordura en su expedición a tierras canarias. La tarea no será fácil, pues desde su victoria a domicilio en febrero ante La Solana (1-3) no han conseguido sumar un solo punto lejos de casa. Con 17 puntos y 22 partidos jugados, a las vallesanas les toca seguir creciendo para abandonar el farolillo rojo.

Las tinerfeñas se presentan en una situación peculiar. El cuadro insular tenía previsto un partido aplazado ante el Castellón para este pasado miércoles, pero tras un presunto brote vírico de última hora en las rivales y el no de la RFEF a aplazar otra vez el compromiso, se resolvió el cruce por incomparecencia. El Castellón recurrirá la sanción federativa, por lo que por el momento no se conoce el desenlace. Su foco, no obstante, se posa ya en el Pozoalbense, al que reciben con una importante urgencia de puntos para seguir afianzándose en la fase por la permanencia.