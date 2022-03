Cinco finales y todos los frentes abiertos. Los equipos cordobeses concurrentes en la Tercera RFEF se presentan ante un desenlace ligero de infarto aún con todos los objetivos en el aire. Córdoba B y Ciudad de Lucena buscan sellar su participación en los playoff de ascenso a Segunda RFEF y el Salerm Puente Genil ultima sus opciones de sumarse también a este tren, mientras que el Pozoblanco afronta las últimas jornadas con el objetivo de certificar la permanencia cuanto antes.

Córdoba B, el más cercano

Los de Diego Caro parten como terceros y serán equipo de playoff si suman al menos 9 de los 12 puntos que les quedan en juego. A los blanquiverdes les toca jornada de descanso, por lo que gran parte de sus aspiraciones residen en los cruces que acometerán Gerena y Salerm Puente Genil este fin de semana, ambos a domicilio. Si los pontanenses perdieran en su compromiso ante el Ceuta B, se descolgarían automáticamente, mientras que de hacerlo los gerenenses frente al Rota, aún les quedaría algo de margen.

Al filial todavía le restan cuatro citas en su calendario. Cabecense (fuera), Recreativo de Huelva (fuera), Tomares (en casa) y Utrera (fuera) serán los rivales a los que deberán hacer frente para asegurar su presencia en la inminente fase por la promoción.

Ciudad de Lucena, con tela por cortar

Los lucentinos parten como cuartos y en una situación casi calcada al segundo equipo cordobesista. Los de Dimas Carrasco se clasificarán matemáticamente si consiguen sumar 12 de los 15 puntos que les quedan por disputar, aunque también cuentan con Gerena y Salerm Puente Genil al acecho de su plaza. El derbi contra los pontanenses dentro de dos jornadas decidirá gran parte de las aspiraciones de ambos, pues las combinaciones del golaverage y los numerosos implicados obligan a unos y a otros a rozar la perfección para depender de sí mismos.

El combinado aracelitano se encuentra a cinco jornadas para el cierre, con dos derbis cordobeses como grandes protagonistas: Sevilla C (en casa), Salerm Puente Genil (fuera), Los Barrios (en casa), Pozoblanco (fuera) y Cartaya (en casa).

Salerm Puente Genil, obligado a ganar

Los de Juanmi Puentenueva quieren subirse al último tren para el playoff, aunque son el equipo que parte con menos opciones dentro de la pelea al situarse séptimos. Los rojillos no dependen de sí mismos, por lo que necesitan de un fulgurante pleno de victorias -15 de 15 puntos posibles- unido a otro reguero de resultados externos favorables para poder seguir soñando con estar dentro de la siguiente fase. No obstante, aún quedan multitud de duelos por saldarse, por lo que en caso de que sus rivales directos no hicieron los deberes, esta cuantía podría verse reducida a márgenes más asequibles.

Al cuadro pontanés también le restan cinco jornadas, con el punto de mira compartido en el derbi frente a los lucentinos dentro de un par de jornada. Ceuta B (fuera), Ciudad de Lucena (en casa), Rota (fuera), Antoniano (en casa) y Xerez (fuera), completan su agenda de cruces.

Pozoblanco, sin opciones a relajarse

Los pedrocheños opositan a un objetivo bien distinto. Los de Antonio Jesús Cobos son undécimos y buscan certificar su permanencia lo antes posible -ya encaminada-, por lo que necesitan de al menos 9 de los 15 puntos en juego para hacerlo matemáticamente. Los duelos directos ante Tomares y Rota se presentan claves, pues una hipotética victoria ante ambos rivales pondría la salvación a tiro de piedra. De igual forma que en el resto de casos, los blanquillos podrían contar con márgenes aun más accesibles de darse resultados externos favorables entre el resto de implicados.

Al cuadro vallesano le quedan otras cinco jornadas. Tomares (fuera), Utrera (en casa), Ceuta B (fuera), Ciudad de Lucena (en casa) y Rota (fuera), serán sus rivales de cara al cierre del cronograma.