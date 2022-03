Todo está a punto y el desafío se presenta apasionante. Paco Bustos, entrenador del Ángel Ximénez Puente Genil, vela armas ante el inicio de la Copa del Rey de balonmano, que tendrá lugar en Antequera desde el viernes para el domingo. El técnico cordobés disputará su segunda clasificación con el equipo pontanés para los cuartos de final de este torneo. El equipo anfitrión, el Iberoquinoa Antequera, decidió -por los cambios en la normativa del sorteo- medirse con el Ximénez, deparando un duelo andaluz y evitando, en todo caso, al gran favorito, el Barça. Es el primer año que el equipo pontanés, de las cinco ediciones en las que ha disputado esta eliminatoria de Copa del Rey, evita al "coco" de la competición hasta una hipotética final. Su entrenador no descarta poder dar la sorpresa y soñar a lo grande.

-¿Cómo vive el Paco Bustos esta Copa?

-La Copa del Rey es un torneo en el que a todo el mundo le gusta mucho participar. Es muy bonito, pero a la vez muy duro clasificarse para disputarlo. En nueve temporadas, el club se ha metido en cinco y de las tres temporadas que llevo a cargo del equipo llevamos dos clasificaciones; además, con el aliciente este año de estar en el lado del grupo contrario al Barcelona. Tengo muchas ganas de jugarlo, pues la temporada está siendo muy dura y esto es un paréntesis para que disfrutemos tanto los entrenadores como los jugadores.

-¿Qué opina sobre la elección por parte del Iberoquinoa Antequera de jugar contra vosotros en vez de contra Helvetia Anaitasuna? ¿Cree que les eligieron por verles como un rival más asequible?

-Ciertamente no lo sé. Es verdad que actualmente somos el equipo que está peor en la clasificación junto a ellos y que al escogernos a nosotros aseguramos un equipo andaluz en semifinales. Influye todo un poco. En definitiva, darle las gracias porque han impedido que nos crucemos con el Barcelona, que siempre es un rival que todo el mundo quiere evitar a toda costa. A partir de ahí, disfrutar esta eliminatoria que seguro va a ser una fiesta para el balonmano andaluz. Además, los seguidores de ambos equipos, tanto de Antequera como de Puente Gentil, son aficiones hermanadas, equipos que se llevan muy bien. Hay que disfrutar el momento y que gane el mejor.

-Antequera es la anfitriona y por tanto juega en su casa con el calor de su afición. ¿Cree que esta ventaja que tienen afectará al partido y a la mentalidad de los jugadores?

-Todo influye. Aunque también tengamos seguidores nuestros en la grada, nos vamos a encontrar un pabellón lleno de aficionados alentándolos desde el inicio. No obstante, el deporte es deporte. Es un partido que nada tiene que ver con la competición liguera. Son 60 minutos donde ambos equipos vamos a poner todo lo que tengamos para poder llevarnos el triunfo y nosotros debemos de estar concentrados en nuestro partido y en hacer las cosas bien.

-Tras la derrota por la mínima contra BM Benidorm, ¿cómo afronta el equipo estos cuartos de final? ¿Ve a los jugadores bien preparados anímicamente pese a la clasificación en Liga?

-No ha sido un buen principio de segunda vuelta. Las lesiones nos han lastrado mucho y haber perdido partidos en casa contra el Bada Huesca y el BM Benidorm hace que estemos en esta situación. No obstante, todavía queda mucha Liga y esta competición, la Copa, nos tiene que servir para hacer un paréntesis, recuperar sensaciones y saber que ni somos tan buenos como al principio ni tan malos como ahora, por lo que creo que nos puede venir bien para volver a conseguir buenos resultados en Liga.

-¿Cómo llega el grupo?

-Tenemos disponible a toda la plantilla, cosa que no nos pasaba desde noviembre. Para este partido hemos recuperado a Alan Márcio Da Silva, uno de nuestros pivotes, al que le dieron el alta este mismo lunes. Cierto es que la plantilla no es muy extensa, pues somos actualmente 15 jugadores más algún junior que nos ayuda para completar el equipo y por ahora contamos con todos.

-¿Qué opina sobre los otros dos equipos de la parte del cuadro, el Bidasoa Irún y el Fraikin Granollers? ¿Cuál sería el rival a evitar en una posible semifinal?

-En la Copa del Rey, excepto contra el Barcelona, no existen los imposibles. De todas formas, en mi caso solo pienso en el siguiente partido, en Antequera, y poder pasar a semifinales. Luego ya veremos. Tanto el Bidasoa como el Granollers son dos pedazos de equipos, con dos plantillas muy buenas y dos grandes presupuestos. Ambos nos han ganado en nuestra casa, pues son equipos que aspiran a estar en lo más alto de la tabla y son favoritos, junto con el Barça, para estar en la gran final, pero en 60 minutos todo puede pasar y nosotros queremos plantarles cara a todos los rivales con los que nos crucemos. De todas maneras, primero debemos centrarnos en el partido contra Antequera y después Dios dirá.

-Es la primera vez en cinco ediciones que evitan al Barcelona. ¿Eso motiva aún más para poder soñar con estar en la final? Y, en caso de llegar, ¿sería un imposible ganar a todo un Barcelona?

-Yo muchas veces les digo a los jugadores: "Si mi abuela tuviese bigote sería mi abuelo". No lo sé. Está claro que motiva más no estar en el cuadro del Barça. En el sorteo, nadie quería cruzarse con ellos. Incluso si le preguntas a Helvetia Anaitasuna seguro que hubiesen preferido que Antequera les hubiese elegido a ellos. Sin embargo, a partir de ahí puede pasar cualquier cosa. Ojalá que también tengamos esa chispa de suerte que nos está faltando esta temporada, pero ya te digo que no hay que descuidar que nuestro foco ahora mismo está puesto en Antequera y que si nos consiguen ganar que sea por méritos suyos y no por fallos nuestros.

-¿Cuál cree que va a ser la clave para que el equipo pueda competir y poder optar al título?

-Mi sensación es que el equipo, pese a los resultados, no está jugando mal. Nos está faltando rematar la faena en los minutos finales de los partidos, en los que debemos ser más competitivos y no fallar en momentos claves de los encuentros en los que tenemos la opción de irnos y no la aprovechamos. A partir de ahí, debemos de adaptarnos al ambiente, al público de casa, en donde veremos un partido bonito, pero a la vez duro en el que ambos equipos podemos hacer historia. A nivel técnico y táctico, Antequera está haciendo las cosas cada vez mejor, contando con una defensa muy dura y con mayor fluidez en el juego colectivo. Además, jugadores como Rafa Baena (pivote), Pedro Iglesias (central), Vinicius (lateral izquierdo) y Ángel Pérez (central) están aportando cada vez más al equipo, haciendo que su segunda vuelta sea mejor que la primera.

-Se acaba de anunciar que Mihajlo Mitic no continuará la próxima temporada en las filas del Ángel Ximénez. ¿Qué opina sobre esto? ¿Puede afectar de cara a este fin de semana?

-Por mi parte, darle la enhorabuena al jugador porque durante estos dos años ha demostrado una gran capacidad de juego y su mejora le ha hecho fichar por un equipo que compite por lo más alto como es Bidasoa y que el año que viene estará en competiciones europeas. Lo único, pienso que se debería regular en cierto modo la presentación de nuevos fichajes antes de que acabe la temporada, pues no creo que ni a los jugadores ni a los propios equipos les venga bien para el final de las competiciones que se estén disputando. Todavía quedan muchos partidos e incluso posibles enfrentamientos entre los clubs afectados. En mi opinión, sería mejor esperar al 30 de mayo para anunciar los fichajes y evitar estas cosas. No obstante, nadie duda de la profesionalidad de Mitic ni mucho menos. Es un chico diez, un jugador como la copa de un pino y lo va a seguir demostrando con nosotros.