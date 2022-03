El Cajasur Deportivo Córdoba de la Segunda Nacional femenina de fútbol sala logró su quinta victoria en seis encuentros tras superar al IES Luis de Camoens (8-5) en un partido plagado de alternativas en el marcador y en la pista, con goles, remontadas y expulsiones que al final dejó los tres puntos en Vista Alegre para el conjunto cajista, que se ha situado quinto del grupo 3 tras adelantar a La Algaida y El Ejido.

Una de las revelaciones de la temporada en el equipo deportivista es María Calañas, que a sus 16 años se ha ganado la confianza de Juanma Cubero, incluso saliendo de inicio en algunos encuentros, aunque la ala cordobesa confiesa que ante el Camoens "no me esperaba ser titular y cuando me lo dijeron salí algo nerviosa, pero luego poco a poco, cuando vas jugando, se te van los nervios y ves que tampoco está lejos de ti el llegar a estar al nivel de las demás y poder codearte con ellas".

María Calañas, que alterna partidos en el primer equipo con el cadete a las órdenes de Inma Sojo, hace balance de su evolución en el Deportivo Córdoba, reconociendo que "hay semanas y semanas. Salir de titular te da mucha confianza en ti misma porque ves que algo que antes pensabas que era inimaginable, se va consiguiendo con esfuerzo, trabajo y, sobre todo, mucha constancia".

La próxima cita para las blanquiverdes será este próximo sábado en horario matinal de las 12.30 horas en tierras granadinas frente al Alhameña, colista de la clasificación, una circunstancia que la cajista cree que "puede entenderse que es un partido asequible, pero en el que tanto yo como mis compañeras no vamos a ir confiadas, y en mi caso iré con muchísimas ganas de luchar, de llevarnos los tres puntos para casa y, si puede ser, de que Cubero me dé algunos minutos más al ser un rival quizá más fácil".