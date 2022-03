#OFICIAL 📣 El lateral derecho 🇷🇸 Mihajlo Mitic no continuará en Puente Genil la próxima temporada 😢👋



"Me siento muy feliz y muy orgulloso por este tiempo que he pasado aquí".



📝 https://t.co/EAgYHlV86t#GraciasMitic #VamosMiGenil #VamosAX pic.twitter.com/QdeOIGKkBe