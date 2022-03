La atleta cordobesa Carmen Avilés protagonizó un histórico estreno en un mundial absoluto de atletismo al formar parte del relevo 4x400 que participó en la primera serie de las semifinales del Mundial en pista cubierta que se celebra en Belgrado.

“He disfrutado un montón porque estar en un mundial es una pasada. Lo he dado todo”, manifestó Carmen Avilés a la conclusión de la prueba en declaraciones a Televisión Española.

La velocista es desde este domingo la segunda cordobesa que corre en un mundial tras Belén Recio, que participó con el relevo 4x100 en el Mundial al aire libre del 2003 de París, cita en la que ocupó la 13ª plaza. Recio también fue convocada para correr el relevo 4x100 en el Mundial de Daegu del 2011 pero no participó al sufrir una lesión de última hora. Por tanto, la atleta del Unicaja Jaén ha sido la primera cordobesa que compite en un Mundial en pista cubierta.

Un total de cinco eran las atletas convocadas para participar en el relevo 4x400. Por tanto, la Dirección Técnica de la Real Federación Española tenía que hacer un descarte, pues corrían cuatro. La ausencia de última hora de una de las tres principales relevistas, Aauri Lorena Bokesa, propició que las llamadas a competir fueran, por este orden, Sara Gallego, Geena Stephens, Carmen Avilés y Laura Bueno.

El estreno en la tercera posta

La cordobesa disputó la tercera posta de un relevo que fue eliminado al ocupar la quinta plaza en su serie con una marca de 3.34.92 minutos, lo que le dio la novena plaza final entre los 10 participantes, a 4.21 segundos del pase a la final. Se clasificaban para la final los dos mejores equipos de cada una de las dos series y los dos mejores tiempos, por lo que España acabó lejos de conseguirlo. Sin embargo, el relevo obtuvo la segunda mejor marca española de todos los tiempos y la mejor en 31 años, un reconocimiento al esfuerzo de las 4 relevistas. Estados Unidos, Países Bajos, Polonia, Canadá, Bélgica y Gran Bretaña lograron clasificarse para la final. Quedaron eliminados Irlanda, Jamaica, España y Eslovenia.

Carmen Avilés es a sus 19 años la más joven de todos los componentes de la selección nacional que se encuentra en Belgrado, un reconocimiento a esta atleta que tiene en su palmarés dos medallas de plata en el 400 lisos de los dos campeonatos nacionales absolutos, logrados ambos en 2020. Este año ocupó la quinta plaza en el 400 del Nacional absoluto en pista cubierta. A nivel internacional cuenta con un oro en el relevo 4x400 del Festival Olímpico de la Juventud Europea del 2018 y una plata en el relevo 4x400 del Europeo sub 20 del 2021. También ha ganado a lo largo de su trayectoria oros nacionales en el 400 de la categoría sub 18 y en el 200 de la sub 20.