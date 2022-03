La atleta cordobesa Carmen Avilés (Unicaja Jaén) disputará este domingo el relevo 4x400 del Mundial de atletismo en pista cubierta, una cita que ya ha comenzado este viernes en Belgrado y que acabará precisamente este domingo. La velocista es la segunda cordobesa convocada para participar en un mundial tras Belén Recio, que participó con el relevo 4x100 en el Mundial al aire libre del 2003 de París, cita en la que ocupó la 13ª plaza. Recio también fue convocada para correr el relevo 4x100 en el Mundial de Daegu del 2011 pero no participó al sufrir una lesión de última hora. Por tanto, la atleta del Unicaja Jaén será la primera cordobesa que competirá en un mundial en pista cubierta.

Avilés ha sido convocada junto a Laura Bueno, Sara Gallego, Aauri Lorena Bokesa y Geena Stephens para correr la prueba. Al participar cuatro en el relevo, una de las cinco convocadas no podrá correr, por lo que la dirección técnica de la Real Federación Española tendrá que decidir en las próximas horas cual es el descarte. La cordobesa ocupó el quinto lugar en la final del 400 del pasado Campeonato de España absoluto y gracias a ello logró ser una de las cinco convocadas. Una semana antes no corrió en el Nacional sub 23 al dar positivo en covid-19. Los mejores tiempos en los 2 últimos años de las cinco convocadas para estar en Belgrado han sido de 52.74 segundos (Aauri Lorena Bokesa), 52.77 (Laura Bueno), 52.82 (Sara Gallego), 53.71 (Carmen Avilés) y 54.18 (Geena Stephens).

La más joven de la selección nacional

Carmen Avilés es a sus 19 años la más joven de todos los componentes de la selección nacional. Formará parte de un relevo que disputará su serie semifinal este sábado a las 11.45 horas. De llegar España a la final, correría a las 19.55 horas en la última carrera de la competición.

Son diez las selecciones inscritas en el relevo 4x400, que estarán divididas en las semifinales en dos series, con cinco por carrera. España competirá a las 11.45 horas en la calle 2 de la primera serie junto a Bélgica, Gran Bretaña, Holanda y Estados Unidos. Eslovenia, Irlanda, Canadá, Jamaica y Polonia correrán 10 minutos más tarde en la segunda serie. Pasarán a la final las dos primeras de cada serie y los dos mejores tiempos entre las selecciones que no se clasifiquen por puestos. España, que cuenta con la sexta marca entre las diez inscritas, tendrá difícil el pase por puestos a la final, ya que en su serie correrán Estados Unidos, Holanda y Gran Bretaña, en teoría superiores. Sin embargo, sí tendrá opciones de clasificarse por tiempos.