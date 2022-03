El curso 21-22 en la Segunda División femenina de fútbol sala está siendo especialmente duro para el Cajasur Deportivo Córdoba, que se encuentra fuera de la zona de la clasificación en la que esperaba verse pero que no renuncia a darlo todo hasta el final. "Se nota que se van incorporando jugadoras que eran baja", subraya autora del gol que no sirvió para puntuar ante La Algaida (2-1), pero que mantiene la moral de un Deportivo que espera poder resarcirse el próximo sábado en Vista Alegre ante el Camoens.

El equipo cordobés vio este pasado fin de semana frenada la racha de victorias que había enlazado desde el mes de febrero, y perdió en su visita a La Algaida en partido recuperado tras su aplazamiento en enero a causa del covid en la plantilla cajista, una derrota que mantiene en este momento a las cordobesas en séptima posición del grupo con 25 puntos, y pendientes de saber qué sucederá con el otro encuentro aplazado ante el Roldán B.

Lau Fernández resalta que fue "un partido muy disputado donde tuvimos la suerte de ponernos pronto con el marcador a favor y de irnos al descanso con ventaja, pero a falta de un minuto nos pillaron en un córner un poco despistadas, también por la fatiga física acumulada, y nos hicieron un gol de los que se pueden evitar", sentenció.

En la reacción del Deportivo Córdoba en el comienzo de la segunda vuelta del campeonato, donde ha enlazado cuatro triunfos consecutivos, también ha tenido que ver el regreso de Lau tras la lesión sufrida al inicio de temporada, si bien la cierre blanquiverde recalca que "ha coincidido que cuando tenemos una plantilla corta, como es nuestro caso, a la que se le acumulan muchas bajas, evidentemente todo lo que sea una incorporación, ayuda más y se nota; y es que, solamente en piernas, ya te da mucha vida. No creo que tenga que ver concretamente con mi regreso, sino con que una más siempre suma".

A nivel individual, la '7' cajista confiesa: "Me gustaría verme mejor porque el hecho de tener tantas bajas también hace que la incorporación haya tenido que ser muy rápida y quizá físicamente no estoy como debería estar para el tiempo que estoy jugando; en ese sentido desearía tener un poco más de forma física para así tener regularidad en pista porque, aunque estoy jugando, también estoy con molestias todos los días".

La próxima cita de las califales tendrá lugar este próximo sábado día 19 en el Palacio de Deportes Vista Alegre ante el Camoens, un adversario con el que las cordobesas empataron 1-1 en el encuentro de la primera vuelta en Ceuta, y frente al que Lau asegura que esperan "que no tenga nada que ver con lo sucedido en la ida, donde tuvimos un partido muy bronco ante un rival que jugaba mucho con el contacto físico y los golpes, y la verdad es que en aquella pista no te dejaban jugar... De hecho, ibas a por un balón y te hacían literalmente un placaje. Así que, espero que no se parezca en nada a aquello y que podamos desarrollar nuestro juego porque al fútbol sala se juega con los pies y el balón".