Este Córdoba Futsal no entiende de medias tintas. Los blanquiverdes tenían un reto entre manos y lo saldaron con nota, pues la inconfundible estela de sudor que dejaron sobre Vista Alegre terminó dando buena cuenta de ello.

El Jimbee Cartagena presentó sus credenciales con una brigada de jugones listos para amargar la noche, un conjunto plagado de internacionales y con una plantilla armada para ganarlo todo no iba a ser para menos. Pero lo que tenían enfrente tampoco era un equipo cualquiera. Los de Josan González tiraron de oficio para hacer efectiva su particular fórmula de trabajo: llevar el partido a terreno propio. Y es ahí donde no tuvieron rival. A cada acercamiento cartagenero se le unían dos zarpazos blanquiverdes. Si los pupilos de Duda achuchaban, los de Josan lo hacían aún más. Pero enfrente se repetía una y otra vez la figura de Chispi, claro artífice del empate de los suyos. Entre idas y venidas y un partido loco, la contienda permaneció absolutamente abierta hasta el último segundo, con dos goles de Andresito y Shimizu a falta de unos pocos segundos para el cierre del partido.

Un duelo de poder a poder

Los cartageneros arrancaron con un quinteto de gala. El trío de internacionales cordobeses Andresito, Bebe y Solano estuvieron presentes desde el inicio, aunque fueron los blanquiverdes los que pusieron la nota de intensidad. Sin mayor tiempo para tanteos llegó un Pablo del Moral efusivo, que en casi en la primera acción del partido rozó lo que habría sido un auténtico golazo. El mostoleño recibió un pase por banda de Caio y ensayó una magnífica vaselina que superó a Chispi pero no a Bebe, quien la sacó providencialmente sobre la línea cuando ya se cantaba el primero. La respuesta la abanderaron Solano y Bebe, con una nueva consecución de disparos que se encontró con otro reguero de paradas protagonizadas por Cristian.

Aún con el ida y vuelta, el partido parecía encauzado y presumiblemente se jugaba a lo que el Córdoba Futsal quería. Los de Duda no inquietaban y tampoco encontraban la fórmula para superar la presión alta de los cordobeses. Álex Viana tuvo una gran oportunidad, pero el disparo del carioca se encontró con el palo. La igualdad en el marcador seguía vigente pero el baño local en el juego era total. El primer gol se masticaba ya en el ambiente. Aunque terminó llegando, pero del lado que menos se esperaba. En una acción aislada, en la que los visitantes sacaron a relucir esos detalles de equipo grande, fue Marinovic el verdugo encargado de rematar una contra aislada para adelantar a los suyos.

El jarro de agua fría durmió el partido por unos instantes, aunque los de Josan González pronto se revolvieron para lanzarse nuevamente a por la igualada. Caio la rozó de chilena y Zequi se encontró acto seguido con el larguero tras un gran pase de Jesulito en una jugada ensayada. Los blanquiverdes lo estaban mereciendo pero ahora era Chispi y todo un parapetado cartagenero los que estaban denegando el premio del gol. Aunque tanto fue el cántaro a la fuente que acabó rompiéndose, por mediación de un excelso Jesulito que se apuntó un auténtico zurdazo a la escuadra para traer de vuelta el empate al filo del descanso. Zequi todavía tuvo tiempo de probar a Chispi en una última acción, pero el resultado no se movió más hasta la marcha a vestuarios.

La segunda mitad trae una revolución

El tiempo de refresco trajo la misma tónica. Pablo del Moral se encargó de recordarlo al minuto de juego, con una doble acción tras un desbarajuste en la zaga visitante que no terminó en las redes de milagro. La presión alta local seguía asfixiando al Jimbee Cartagena y el Córdoba Futsal olía el gol. Miguelín probó suerte de falta y posteriormente la tuvo Perín al reverso, pero ambas se encontraron con la figura de un Chispi crecido para mantener a los suyos a flote en el partido. Pero al igual que en la primera mitad, en los mejores minutos blanquiverdes llegó un nuevo mazazo adverso. Esta vez fue Lucao el que ejecutó otro trallazo inapelable desde la banda para batir a Cristian y devolver la ventaja al cuadro cartagenero.

El resultado parecía casi ilógico, aunque era el que había. Pero la contestación de Álex Viana no se hizo esperar y, en un nuevo arreón blanquiverde, el ala aprovechó un pase-chut de Ismael para transformar y volver a las tablas. El tanto noqueó al Jimbee Cartagena, que se dejó hacer por unos minutos. Y entre la incertidumbre apareció Pablo del Moral en la enésima de sus intentonas. El mostoleño esta vez sí acertó y puso el mejor final posible a una asociación entre Viana y Zequi para empujar con el alma el tercero, aunque todavía queda mucha tela por cortar.

Álex Viana vio la segunda amarilla en una acción infantil y dejó a los de Josan González con uno menos, durante dos minutos, a falta de diez para el final. En inferioridad y con la renta a favor, la grada se volcó. Cristian se hizo enorme en dos ocasiones ante Solano y Andresito. Marinovic se topó con el palo en otro de los últimos lances y Solano estuvo a punto de hacerla de tacón, justo antes de volver a igualarse el número de jugadores en la cancha. Con la equidad de efectivos restaurada, volvió a tenerla el cuadro rival por mediación de Solano, al que no le pesó en absoluto jugar contra el equipo de su tierra. Pero apareció otra vez la figura de Cristian, con una triple parada apoteósica que abortó lo que parecía ya el empate. Aunque finalmente les llegó el premio a la insistencia, con otra acción de Solano a la media vuelta que esta vez sí vio puerta para poner el 3-3. Pero nadie daba por bueno el empate y tanto Duda como Josan sacaron a Andresito y Shimizu como sus respectivos estandartes del juego de cinco.

El Jimbee Cartagena fue el primero en sacarle rédito a la circulación en superioridad, con un gol de Andresito -que se marchó lesionado tras el remate- a falta de 50 segundos para el final. Pero no todo estaba dicho y, a falta de 20 segundos para el final, Shimizu emuló a su homónimo y devolvió la igualada para el delirio de un Vista Alegre que se derrumbó sobre la bocina.

Ficha técnica:

4 - Córdoba Patrimonio de la Humanidad: Cristian, Caio, Pablo del Moral, Shimizu y Lucas Perín -quinteto inicial-, Prieto, Ricardo, Zequi, Jesulito, Álex Viana, Ismael y Miguelín.

4 - Jimbee Cartagena: Chispi, Andresito, Bebe, Mellado y Solano -quinteto inicial-, Guancho, Motta, Lucão, Jesús Izquierdo, Marinovic y Peru.

Goles: 0-1 (6’) Marinovic. 1-1 (18’) Jesulito. 1-2 (25’) Lucão. 2-2 (28’) Álex Viana. 2-3 (29‘) Pablo del Moral. 3-3 (36’) Solano. 3-4 (39’) Andresito. 4-4 (39’) Shimizu.

Árbitros: Cidoncha Cortés y Salomé Vizuete, del colegio extremeño. Amonestaron con amarilla a los locales Jesulito y Shimizu y con roja a Álex Viana; y también con amarilla a los visitantes Marinovic, Jesús Izquierdo y Mellado.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 16 del campeonato de Liga de Primera División, disputado en el Palacio Municipal de Deportes Vista Alegre ante unos 1.800 espectadores.