El Climanavas Agrometal Peñarroya obtuvo su quinta victoria de la temporada en la EBA de baloncesto en un igualado encuentro que no se resolvió hasta los minutos finales. Los de José Antonio Santaella superaron al Linense Oh! Tels por 71-62. Sin embargo, no abandonaron la plaza de descenso directo al vencer también el Andújar en el derbi ante el CB Jaén (53-62).

