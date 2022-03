Cuando se cierra una puerta, se abre una ventana. Esa es la enseñanza que deben aplicarse en el Córdoba Futsal tras haber dejado atrás una fatídica semana en los marcadores, pero ilusionante en cuanto a las sensaciones y los síntomas de progreso. Sin las opciones de la Copa del Rey o la Copa de España, el único frente que continúa abierto es el del campeonato doméstico, por lo que toca volver a centrarse para el duelo frente al Burela en Vista Alegre (sábado, 19.00 horas). El propio técnico blanquiverde, Josan González, ha señalado que la rabia contenida puede ser también su principal baza, puesto que el rival llega en horas bajas y presumiblemente alguien ha de pagar los platos rotos. Por otro lado, también afirma que el primer objetivo sigue siendo "la salvación" -ya bastante encaminada-, por lo que reengancharse a la victoria se torna imprescindible para recuperar el pulso.

Enfrente asoma un Pescados Rubén Burela herido y al borde de la sentencia, pero igualmente peligroso desde el lado visitante, que es desde donde está sacando los últimos de sus contados puntos. "Nosotros sabemos perfectamente lo que es estar en esa situación, de estar abajo y de luchar cada partido como una final", ha aclarado Josan, quien afirma que sería prácticamente un pecado fiarse de un equipo que se la juega cada semana. Y es que el combinado gallego debe la mitad de sus únicos cuatro puntos a dos empates a domicilio -ante Manzanares y Real Betis-, por lo que pensar en una machada adversa tampoco sería del todo descabellado. Su último encuentro, por contra, no les ha mostrado más que la cruda cara de lo que es la Primera División, tras caer peleando ante el poderoso Barcelona Futsal (2-4) en su propio feudo.

El rival no deja de ser un histórico en apuros, por lo que el preparador también avisa de que se espera a un Burela que viene a "jugar una auténtica final" -lógico obligado de un equipo que todavía no conoce la victoria después de 17 jornadas de liga-, por lo que es momento de "estar alerta". De igual modo y ante quien sea, el técnico pontanés sigue recurriendo a su particular mantra: "Fijarse en nosotros mismos, ser mejores en cada entrenamiento y ser mejores cada día", ya que asegura que solo así podrán trabajar para dar más noches de ilusión al cordobesismo.

Un clásico con cuentas pendientes

Los enfrentamientos entre ribereños y mariñanos se han vuelto un plato típico de la Primera División desde que sendos combinados llegaron de la mano a la categoría hace tres temporadas. Tras cuatro enfrentamientos en la máxima competición nacional, el saldo de cruces se decanta levemente para el lado de los blanquiverdes, que cuentan con dos victorias y un empate como rédito. Los lucenses, por su lado, se apuntan el consecuente empate y una única victoria como registro entre ambos.

El primero de los antecedentes se sitúa en la temporada 2019-20, en la que ambos conjuntos se encontraron por primera vez en Primera División. En esta temporada solo se disputó el Córdoba Futsal-Burela (5-1), ya que el segundo tramo de liga fue suspendido por la pandemia. Durante la segunda temporada, ya en la 2020/2021, sí se produjeron los dos enfrentamientos. La ida se resolvió del lado lucense, que consiguió llevarse un partido de infarto en Vista Alegre (5-6), mientras que en la vuelta -ya en tierras gallegas y con el ex cordobesista Maca en el banquillo rival- se saldó con empate (2-2). Por último, el más reciente de los cruces se remonta a la primera vuelta del presente curso. En esta ocasión los de Josan González se llevaron la victoria a domicilio tras un contundente 1-4.

Con la recuperación de Caio y ya con Jesús Rodríguez y Alberto Saura plenamente operativos, Josan González vuelve a disponer de la plantilla al completo un partido más, aunque deberá realizar dos descartes antes del choque. La cita, además, cuenta con una promoción especialmente dedicada a la semana de la mujer, en la que mujeres y niñas podrán acceder gratuitamente al partido una vez hayan recogido previamente su invitación en la sede de la entidad o en las taquillas del propio recinto deportivo.