Preguntaron de forma tímida durante el verano pasado y ahora han vuelto a deslizar el interés. El Wolverhampton cree en Riqui Puig y le considera un talento muy interesante para captar. El club de la Premier siempre ha estado muy atento al Barça, tanto a su cantera como al primer equipo, y su dirección deportiva ha apuntado varias veces hacia el Camp Nou.

Ahora ven una oportunidad de mercado en un Riqui Puig que tampoco ha sido protagonista con Xavi Hernández y que sabe que en este verano no le quedará más remedio que buscar minutos de una vez por todas para relanzar su carrera. Tendrá muchísimas propuestas seguro y los Wolves serán una de ellas y, quizás, la que más le puede interesar al Barça.

Es evidente que el club blaugrana intentará retener como sea a Adama Traoré y solo podrá hacerlo si no paga un solo euro. El Barça tiene ya la baza de un Trincao que no ha acabado de arrancar en la Premier aunque tiene de padrino a Jorge Mendes. El factor Riqui Puig ayudaría, pero está claro que el canterano, si decide escuchar ofertas, al final será el que decida su propio destino deportivo. Porque sabe que no puede fallar.