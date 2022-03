Un paso atrás para coger impulso de cara al futuro. El técnico del Córdoba Patrimonio de la Humanidad, Josan González, indicó al término del partido frente al Industrias Santa Coloma que está «creciendo de la mano muy rápido» junto al club. Recordó que «apenas hace tres o cuatro meses luchábamos por la permanencia» y que, actualmente, estuvieron en dos partidos «jugándonos el todo o nada». A los suyos les faltó «un poquito de saber gestionar esos momentos» y reconoció que «como director de orquesta» era «el principal responsable de no haber mantenido ese plan de partido que otras veces nos ha ido tan bien» y de «no ser capaces de ser nosotros mismos por momentos», subrayó.

El inicio del encuentro fue «dubitativo» y con algunos goles que llegaron de manera «extraña». No obstante, sus jugadores fueron «capaces de remontar en cuatro minutos» y tener «tres o cuatro ocasiones para irnos en el marcador». Los catalanes consiguieron empatar mientras los blanquiverdes no se «alejaban en el marcador». A través del balón parado sufrieron con un rival que se puso por delante y ahí les «tocó remar» nuevamente.

El entrenador consideró que el plantel «se repondrá y luchará por sus objetivos». También destacó que se marchaba del Palacio Municipal de Deportes Vista Alegre «súper satisfecho y orgullo del esfuerzo de los jugadores y de ver un ambiente así». Felicitó a su rival después de «hacer su partido» y a ellos les queda «levantarse y no despistarse».

De cara a siguientes retos en la historia del club, González indicó que intentarán «llegar para quedarnos, para disputar este tipo de partidos que hace tres años eran inimaginables». Pese a ello, no se pueden «quedar con eso» y tienen que ser «optimistas, competidores y querer siempre más». El sábado, contra el Burela, irán a por «tres puntos» contra un adversario «que será complicado».

José García Román, decepcionado por no devolver el éxito a la grada

El presidente de la entidad declaró que era «muy triste quedarse fuera» de las competiciones coperas «cuando lo tocas con la yema de los dedos». Sin embargo, al igual que Josan, estableció que suponía un «crecimiento del club». Prefirió quedarse con el lado positivo de todo lo acontecido. «El año pasado nos salvamos en la última jornada, el anterior por la pandemia y esta vez estamos a 12 del descenso y luchando por estos éxitos tan bonitos», argumentó.

Al mandatario se le quedó «cierta decepción, pero no con el equipo». Le dio cierta pena ver a Lucas Perin «hundido después de darlo todo» y lamentó «no haberle dado a toda la gente, un día entre semana, devolverle ese éxito». El Córdoba Futsal afronta su «novena temporada» sabiendo «de dónde venimos y la modestia con respecto a otros equipos». La historia «no queda aquí» y comentó que «todavía tenemos la lucha por jugar los play offs al final de la temporada».

Lucas Perin y el trabajo para mejorar en liga

El ala brasileño dispuso en zona mixta que el compromiso había sido «duro» y lamentó los «goles tontos que no estamos acostumbrados a encajar». De la pista salió «triste» porque «tenía muchas ganas de hacer historia con esta camiseta». Hasta tres goles consiguió, lo que no sirvió para frenar la sangría atrás. «En el entrenamiento, en los partidos, no somos de encajar siete goles. Tenemos que trabajar y mejorar mucho para lo que nos queda de la liga», subrayó. Para el duelo del sábado tendrán que «olvidar lo que ha pasado y seguir mejorando para terminar la competición bien y meternos en los play offs».